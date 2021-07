Radebeul

Der Neubau an der Ecke Pestalozzi- und Schildenstraße in Radebeul-Ost hat Gestalt angenommen: Auf dem 4095 Quadratmeter großen Gelände, das lange Zeit brach lag, erstrahlt inzwischen das fertige Gebäude des Schillerhorts. Nach knapp zwei Jahren Bauzeit können die Kindern dort zum Start des Schuljahres 2021/2022 im August einziehen. Nur die Außenanlage wird bis zum Eröffnungstermin nicht komplett fertig sein, informiert Ines Röber, die in der Stadtverwaltung für Hochbau zuständig ist.

Auf dem Grundstück ist ein zweigeschossiger Neubau in Massivbauweise entstanden, der etwa 50 Meter lang und 35 Meter breit ist. Das Gebäude fügt sich mit seinem zickzackförmigen Grundriss sowohl an die Bebauung auf der Pestalozzi- wie der Schildenstraße an und lässt an der Kreuzung etwas Raum für ei­ne Grünfläche. Von der ist allerdings noch nichts zu sehen. Derzeit rollen dort noch Bagger über die Fläche und schaufeln Erde weg. Bis Jahresende könne es nach Schätzung von Ines Röber noch dauern, bis der Garten fertig bepflanzt ist. Das liege an den Vegetationszeiten.

Trotz Corona nur drei Wochen Bauverzug

„Abgesehen davon liegen wir aber sehr gut im Zeitplan“, ergänzt die Sachgebietsleiterin Hochbau. Die Zusammenarbeit mit den insgesamt 31 Unternehmen sei reibungslos abgelaufen. Den Bauverzug – ohne Außenanlage – beziffert Ines Röber trotz Pandemie auf lediglich drei Wochen.

Die Kosten für den Neubau in Radebeul-Ost belaufen sich auf rund 4,5 Millionen Euro. Davon werden 75 Prozent über ein Sanierungsprogramm für Radebeul-Ost aus Mitteln des Bundes und des Landes finanziert (DNN berichteten).

In den Hort gelangen die Schüler der Friedrich-Schiller-Grundschule künftig über den ruhiger gelegenen Haupteingang im Garten. Dort betreten sie das zweigeschossige Haus durch ein Foyer, dem sich ein mit Licht durchflutetes Atrium anschließt.

Zwölf Themenräume frei zur Nutzung

In dem Neubau befinden sich zwölf Themenräume, in denen die Hortkinder unterschiedlichen Aktivitäten nachgehen können. Der Bewegungsraum im Erdgeschoss ist mit einer Kletterwand, Seilen und ei­nem Gerüst ausgestattet. „In den Kreativräumen und im Atelier können die Kinder basteln, malen oder auch handwerklich mit verschiedenen Materialen arbeiten“, sagt Jeannette Kunert, Kita-Sachgebietsleiterin im Rathaus.

Die Themenräume befinden sich vor allem im Obergeschoss. Neben den Kreativstätten stehen den Hortkinder auch eine Bibliothek mit PCs als auch ein Ruheraum zur Verfügung. „Den Kindern ist freigestellt, wo sie sich aufhalten“, sagt Jeanette Kunert „Wenn ein Kind drei Wochen lang im Atelier werkeln möchte, ist das erlaubt und sogar erwünscht. Dieses offene Konzept ermöglicht den Kindern, ihre eigenen Interessen zu entwickeln“, erklärt die Kita-Sachgebietsleiterin.

Küche und Bewegungsraum im Untergeschoss

Im Untergeschoss sind Räume mit diversen Funktionen eingerichtet, darunter die Garderobe, Toiletten und der Speiseraum. Eine bewegliche Trennwand zwischen Speise- und Bewegungsraum bietet reichlich Platz für Veranstaltungen, zum Beispiel Elternabende. Der Speiseraum verfügt neben der Essensausgabe über eine Kinderküche, wo die Erzieher mit den Kleinen kochen und backen können.

Außerdem finden sich im unteren Bereich zwei Hausaufgabenräume, die durch eine Zwischentür miteinander verbunden sind. Denen ge­genüber liegt der Aufenthaltsraum für die Erzieher. Neben einem Fahrstuhl und einem Treppenhaus im Atrium verfügt der Neubau an jedem Ende über zwei Fluchttreppenhäuser. Das ist der verwinkelten Form geschuldet. Die hat vor allem den Vorteil, dass das Gebäude den Verkehrslärm von den beiden angrenzenden Straßen abschirmt.

Das Areal bietet künftig 160 Hortkindern der nahe gelegenen Grundschule Friedrich Schiller sowie zwölf Erziehern Platz. Derzeit sind die Schüler auf mehrere Gebäude verteilt. Vor allem die Doppelnutzung der Friedrich-Schiller-Grundschule „ist alles andere als optimal“, so Jeanette Kunert. Der neu errichtete Hort soll die Schule künftig entlasten.

