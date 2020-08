Radebeul

Zwischen lebensechten Indianerfiguren, Jagdtrophäen und einer Bärenattrappe leuchtet ein grellweißes Kameralicht die sonst dunkle Holzhütte aus. Hier haben sich Henry Nielacny und Alexandra Jagosky mit Kevin Sternitzke verabredet. Er führt die beiden Moderatoren vom Sachsen-Fernsehen durch die Villa Bärenfett des Karl-May-Museums. Das etwa 90 Jahre alte Gebäude, einer kanadischen Blockhütte nachempfunden, beherbergt die Indianer-Ausstellung des Museums. Das Moderatorenduo bestaunt Feder- und Flechtarbeiten, Töpferkunstwerke und weitere Kulturartefakte, die die Kultur der Ureinwohner Nordamerikas veranschaulichen. Dann muss Museumssprecher Kevin Sternitzke vor die Kamera.

Der Regional-Tourismus boomt

Denn zusammen mit Kameramann Kristian Kaiser befindet sich das kleine Team auf Sommertour in Radebeul. Dabei entstehen sachsenweit 30 Episoden – immer von einem anderen Ort. Jeweils zehn stellen Ausflugsziele in Dresden und der Region vor. Offenbar ein guter Einfall, denn in diesem ungewöhnlichen Corona-Sommer boomt der Regional-Tourismus. „Ob in Zittau oder sonst wo – die Touristeninformationen meinen, die Leute rennen ihnen die Bude ein“, beschreibt die Moderatorin Alexandra Jagosky die Dreherfahrungen der letzten Tage. „Wir hoffen, dass wir da auch ein paar Anreize geben können.“

Zum Beispiel eben ein Besuch des Karl-May-Museums. Dort gibt es gerade für Ferienkinder ein besonderes Angebot, erklärt Kevin Sternitzke. Ferienabenteuer mit Karl May, bei denen Kinder spielerisch in die fantastische Welt des Autors geführt werden. Doch viel Zeit bleibt den beiden Sachsenfernsehen-Moderatoren nicht. Denn auf ihrem Tourplan stehen heute noch weitere Stationen. Für die nächste geht es bergauf. Und zwar zur Spitzhaustreppe am Weinberg.

Im Weinkeller „Am Goldenen Wagen“ empfängt Wirt Thomas Teubert die Fernsehleute. Neben hausmännischen Gerichten stehen in dem 20 Jahre alten Lokal am Golden Wagen dutzende sächsische Weine auf der Karte. Auch Wanderungen durch die nahen Weinberge bietet Thomas Teubert an – selbstverständlich mit passenden Tropfen im Kühlrucksack. Rasch sammelt das Drehteam Material für eineinhalb Minuten Sendezeit. Und weiter geht es, dieses Mal zur Stadtgalerie. Am Morgen standen schon Stationen in Schloss Moritzburg, dem Wildgehege und dem Abenteuerpark Moritzburg auf dem Drehplan.

Die Sommertour-Folge Radebeul wird am 19. August im Anschluss an die Drehscheibe um 18 Uhr im Programm von Dresden-Fernsehen ausgestrahlt und ist danach in der Online-Mediathek abrufbar.

Von Sören Hinze