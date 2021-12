Radebeul-Ost bleibt länger Sanierungsgebiet

Radebeul

Nach und nach fällt es auseinander: Das Gebäude an der Dresdner Straße 14 in Radebeul-Ost ist schon länger sich selbst überlassen. Die Stadt will das seit geraumer Zeit ändern, denn das Haus befindet sich in einem Sanierungsgebiet. Bereits im Jahr 2017 wollte man das Gebäude kaufen, um es anschließend abzureißen und die gesamte brach liegende Fläche aufzuwerten. Die Ausgangssituation war aber eine andere.

Damals, vor vier Jahren, gab es Interessenten, die das Haus samt Grundstück an der Dresdner Straße erwerben wollten. Die Stadt Radebeul verhinderte das, indem sie von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machte. Denn die Brache befindet sich im Sanierungsgebiet „Zentrum und Dorfkern Radebeul-Ost“, zu dem etwa der Bau des Schillerhorts zählt. Die Satzung sollte zum Jahresende 2021 enden. Allerdings ist das Grundstück an der Dresdner Straße noch nicht im Besitz der Stadt, weshalb ihr das Vorkaufsrecht verloren gehen würde. Aus diesem Grund hat man nun das Sanierungsgebiet um zwei Jahre verlängert – um sich so das Vorkaufsrecht auch weiterhin zu sichern.

Entscheidung vom Verwaltungsgericht steht aus

Der Fall beschäftige derzeit das Gericht, informiert Baubürgermeister Jörg Müller (parteilos) bei der jüngsten Stadtratssitzung. Der Eigentümer hatte Widerspruch gegen das Vorkaufsrecht der Stadt eingelegt. Nachdem das zurückgewiesen wurde, habe der Eigentümer vor dem Verwaltungsgericht geklagt. Der Ausgang sei zwar nach wie vor offen. Aber „wir gehen davon aus, dass wir bis Dezember 2023 Rechtsklarheit haben“, sagt Müller und zeigt dabei Zuversicht. „Ansonsten war alle Mühe umsonst.“

Sollte die Stadt das Grundstück erwerben, könnte das verfallene Haus einem Neubauprojekt weichen. Denkbar seien Müller zufolge mehrere Einfamilienhäuser und in zweiter Reihe Mehrfamilienhäuser. Das sei aber noch „Zukunftsmusik“.

Das alte Haus an der Dresdner Straße ist aber nicht der einzige Grund für diese Entscheidung, wie Müller betont. Auch andere Maßnahmen seien noch nicht abgeschlossen, wie der Neubau des Horts. Den können die Kinder der „Friedrich Schiller“ Grundschule in den Sommerferien beziehen. Und auch das Areal neben der Lutherkirche an der Meißner Straße 99 ist Teil des Sanierungsgebiets. Die Tankstelle wurde bereits zurückgebaut, die ehemalige Werkstatt soll bald abgerissen werden.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Sanierungsgebiet in Radebeul-Ost gibt es bereits seit 2003. Ursprünglich sollten die beinhaltenden Maßnahmen bis Ende 2019 abgeschlossen sein. Es ist nun das zweite Mal, dass die Stadt das umfangreiche Vorhaben verlängert. In diesem Rahmen sind ebenfalls das Ärztehaus samt Parkdecks und Rewe, der Umbau des Kultur-Bahnhofs oder die Umgestaltung des Karl-May-Hains entstanden. Für das Sanierungsgebiet hat die Stadt etwa 20 Millionen Euro Fördergelder erhalten.

Von Sabrina Lösch