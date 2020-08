Radebeul

Als „neuen Kapitän auf der Brücke“ begrüßten seine neuen Kollegen Thomas Kiss am Montag am Radebeuler Elblandklinikum. Er ist ab sofort der neue Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Schmerz- und Palliativmedizin und folgt damit auf Angela Möllemann. Die 54-Jährige gibt den Posten an ihren Wunschkandidaten, wie sie selbst sagt, bereitwillig ab. „Ich möchte meine Arbeitszeit reduzieren“, begründet sie ihren Abschied als Chefärztin. Ein wirklicher Abschied ist es jedoch nicht, denn sie bleibt der Klinik als Oberärztin erhalten.

Angela Möllemann leitete zehn Jahre lang die Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Schmerz- und Palliativmedizin, führte in dieser Zeit zwei voneinander getrennte Intensivstationen zusammen und baute das Team auf, bestehend aus 20 ärztlichen Mitarbeitern, 16 Pflegern im OP-Bereich sowie 32 Pflegern auf der Intensivstation. „Ich übernehme einen super aufgestellten Laden“, sagt Thomas Kiss und lobt den hohen Qualitätsstandard der Klinik. Zuvor arbeitete er zehn Jahre lang am Dresdner Uniklinikum als Facharzt der Anästhesie.

Chefarzt mit Pilotenschein

Studiert hat Thomas Kiss in Budapest und in Leipzig Humanmedizin und seine anschließende Ausbildung absolvierte er in der Schweiz. Dort war er unter anderem in der Luftrettung tätig, machte sogar einen Pilotenschein. Mit dem Facharzt für Anästhesie in der Tasche kehrte er zurück nach Deutschland und begann, am Dresdner Uniklinikum zu arbeiten. „Weil mich die Forschung sehr interessiert“, begründet er die Entscheidung. Dort war er hauptsächlich im Bereich der Intensivmedizin tätig und mit der Personalplanung beschäftigt, weshalb er im Bereich Palliativ- und Schmerzmedizin noch etwas Starthilfe von Experten benötigt, wie der 44-Jährige Anästhesist sagt.

„Mein Ziel ist es, mein Wissen und meine Erfahrungen einzubringen, um das anästhesiologische Profil des Krankenhauses zu schärfen und besonders die Intensivmedizin am Krankenhaus weiterzuentwickeln“, sagt Kiss zum Dienstantritt. Er lege außerdem besonderen Wert auf die enge Zusammenarbeit im Team mit der Intensiv- und Anästhesiepflege, aber auch auf den interdisziplinären Austausch mit den chirurgischen und nicht-operativen Abteilungen.

Fokus auf Betreuung von Patienten

Am Dresdner Uniklinikum forschte er unter anderem zum Krankheitsbild des akuten Lungenversagens und dessen Behandlung. Die Forschung will er auch am Elblandklinikum nicht aus den Augen verlieren und unter anderem Doktoranden betreuen. Der Fokus liege aber auf der Betreuung von Patienten. Angela Möllemann bestärkt ihn darin: „Die Studien, an denen wir beteiligt sind, vererbe ich Ihnen selbstverständlich auch weiter“.

Die Mitarbeiter der Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Schmerz- und Palliativmedizin am Elblandklinikum Radebeul versorgen Patienten, die eine Operation brauchen, beginnend bei der Vorbereitung, Narkoseführung bis hin zur Nachsorge und Schmerzbehandlung. Außerdem werden hier Patienten mit lebensbedrohlichen Krankheiten behandelt. Bis 2010 gab es in der Klinik noch zwei komplett getrennte Intensivstationen, die Angela Möllemann mithilfe ihres Teams umstrukturiert und schließlich zu einer funktionierenden Intensivstation zusammengeführt hat. Zum Abschied als Chefärztin gab es viele Blumen, liebe Worte ihrer Kollegen und die Hoffnung, dass Frau Möllemann nun vielleicht auch mal Zeit für einen Kaffee mit den Schwestern hat.

Von Lisa-Marie Leuteritz