Radebeul: Neue Gebäude für Weinbergstadion

„Wir wollten es gar nicht glauben“, sagte Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) auf dem verschneiten Sportplatz des Weinbergstadions. Dass nun doch eine Förderung des Vereins bereitsteht, hat alle Beteiligten überrascht. Umso größer ist die Freude. Rund 210 000 Euro Fördermittel aus der investiven Sportförderung des Freistaates werden in die Erweiterung des Vereinsgebäudes fließen.

Neue Räume hat der Verein Radebeuler Ballspiel-Club 1908 (RBC) bitter nötig. Denn momentan gibt es zu wenig Umkleiden und nur je eine Dusche für Frauen und Männer. Gäste oder Besucher des Vereins müssen sich die Sanitäranlagen mit den Sportlern teilen – dort wo sich auch die Umkleiden befinden.

Die Misere hat ein Ende

Im Laufe des vergangenen Jahres sah es noch schlecht aus, die Fördertöpfe ausgeschöpft. Fünf Tage vor Weihnachten dann die Kehrtwende: Nicht abgerufene Fördermittel wurde bereitgestellt. „Gerechnet hatten wir damit schon nicht mehr“, meint Wendsche.

Die Misere hat damit bald ein Ende: Die überraschende Fördersumme ermöglicht den Bau einer Containeranlage, die an das bestehende Vereinsgebäude angeschlossen wird. So wird das kleine Vereinsheim mit vier Umkleidecontainern und zwei Sanitärcontainern, ausgestattet mit Duschen und WC, erweitert. Außerdem soll ein zweiter Containertrakt entstehen. Dieser umfasst einen gastronomischen Bereich einschließlich Sanitäranlage für Besucher und kleiner Lagerfläche für den Verein. „Die Erweiterung ist dringend notwendig“, erklärte Landtagspräsident Matthias Rößler ( CDU), der am Dienstag auch vor Ort war, um dem Verein und der Stadt zu gratulieren. Der Sportplatz könne dieses Jahr auf eine 90-jährige Vereinstradition zurückblicken und befände sich in bester Lage, referierte Rößler mit Blick über den Sportplatz auf die winterlichen Weinhänge.

Umbau bis Ende 2021

„Für unsere 26 Mannschaften im Erwachsenen-, Kinder- und Jugendbereich verbessern sich damit erheblich die Bedingungen rund um das Training“, erklärte RBC-Präsident Arnold Wiersbinski. Die gesamte Maßnahme werde rund 500 000 Euro kosten. Betreiber des Weinbergsstadions und der RBC-Heimsportstätte ist die kommunale Stadtbäder und Freizeitanlagen GmbH Radebeul (sfb). In den kommenden Monaten beginne die Ausschreibung, der Baubeginn ist für den Sommer geplant. Bis zum Ende des Jahres soll und muss der Anbau fertig sein: Die Förderung ist nur für 2021 vorgesehen.

