Die Coswiger Straße im Radebeuler Ortsteil Naundorf hat schon bessere Zeiten erlebt. Unterschiedlicher Asphalt ist ein untrügliches Zeichen für verschiedene Flickversuche in der jüngeren Vergangenheit und dennoch gibt es zahlreiche Risse und Schlaglöcher. Die Fahrbahn ist gewölbt, die Steine im Gerinne liegen krumm und schief – die reinste Stolperfalle. Der Fußweg besteht nur aus Schotter, wenn er überhaupt vorhanden ist.

Die Lößnitzstadt möchte nun den grundhaften Ausbau zwischen Bahnunterführung und Johannisbergstraße vorbereiten. Der Stadtrat entscheidet auf seiner Sitzung am Mittwoch über die Vorzugsvariante der Sanierung.

Gehweg soll Sicherheit für Fußgänger schaffen

Die Coswiger Straße gehört zwar nicht zum Hauptstraßennetz der Lößnitzstadt, aber für Fußgänger hat sie eine hohe Bedeutung. „Sie dient als Verbindung zwischen Radebeul-Naundorf und dem S-Bahn-Haltepunkt Radebeul-Zitzschewig, als Schulweg zwischen den Siedlungsgebieten nördlich der Bahn und der Grundschule Naundorf sowie zur Anbindung des Kinderhauses Naundorf“, heißt es in der Beschlussvorlage. Jedoch ist für Fußgänger im durch Wohnhäuser beengten Bereich zwischen Johannisbergstraße und Großstückenweg derzeit kein Gehweg vorhanden. Für Pkw-Fahrer ist die Coswiger Straße die direkte Verbindung von Naundorf zur Meißner Straße.

Weniger Platz für Autos

Mit der Sanierung sollen künftig nicht nur Autos besser rollen können, sondern sich vor allem die Sicherheit der Passanten verbessern. So ist laut Baubürgermeister Jörg Müller (parteilos) ein durchgängiger Fußweg auf der östlichen Seite geplant. Dafür muss jedoch die Fahrbahn an der Engstelle zwischen Johannisbergstraße und Großstückenweg schmaler werden. Ihre Breite wird dort um 1,20 Meter auf 4,50 Meter vermindert. Zwei Pkw können künftig dennoch im Begegnungsfall aneinander vorbeifahren, wenn sie ihre Geschwindigkeit drosseln und den Gegebenheiten anpassen. Im Abschnitt zwischen Großstückenweg und Bahndamm ist die Fahrbahn 6,50 Meter breit. Damit können am Rand Anwohner und ihre Besucher problemlos parken. Rund 450 000 Euro sind als Baukosten veranschlagt.

Finanzierung und Baustart unklar

Einen Termin für den grundhaften Ausbau gibt es noch nicht. Erst muss die Gesamtfinanzierung stehen. „Wir müssen sehen, was der Haushalt 2021 hergibt“, sagt Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos). Im kommenden Jahr haben im Straßenbau jedoch Waldstraße und Weintraubenstraße oberste Priorität.

Laut Stadtoberhaupt ist es immer gut, ein oder zwei Straßenbauvorhaben fertig geplant in der Schublade liegen zu haben. So könne man schnell reagieren, wenn sich Fördermöglichkeiten durch Land und Bund ergeben.

