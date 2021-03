Radebeul: Mount Everest Treppenmarathon auf September verschoben

Radebeul

Der höchste Berg der Welt wird jedes Jahr in der Lößnitzstadt bestiegen. Seit 2005 gibt es in Radebeul den Sächsischen Mount Everest Treppenmarathon (METM). Pandemie-bedingt musste der Wettkampf bereits im vergangenen Jahr ausfallen. Dieses Jahr wird er nicht im April stattfinden. Kürzlich haben die Organisatoren das Event in den September verschoben.

100 Runden, 39 700 Stufen, 8848 Höhenmeter = Mount Everest

Bei der Extremsport-Veranstaltung erklimmen die Läuferinnen und Läufer die Spitzhaustreppe in Radebeul-Oberlößnitz. Und zwar so oft, dass in Summe 8848 Höhenmeter überwunden werden. Das entspricht genau der Höhe des Mount Everests. Die Strecke beginnt auf dem Vorplatz des Bismarckturmes. Vorbei am Pavillon am oberen Ende der Spitzhaustreppe wird diese hinunter bis zum Tor des Weinbergs Am Goldenen Wagen gelaufen. Dort biegen die Sportler rechts ab, laufen die Straße am Goldenen Wagen entlang bis zur Kreuzung mit der Hoflößnitzstraße. Hier wird gewendet und es geht die Strecke wieder hinauf bis zur oberen Wende auf dem Vorplatz des Bismarckturms.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

100 Runden müssen die Teilnehmer laufen. Insgesamt sind das 39 700 Stufen. Die dabei zurückgelegte Strecke umfasst ganze 84,4 Kilometer. Damit zählt der Treppenlauf als Ultramarathon. Der normale Marathon ist „nur“ rund 42 Kilometer lang. Die Sportler können alleine oder als Team antreten. Außerdem gibt es noch ein Einladungsrennen für Sponsoren und Helfer der Veranstaltung: Elf Teilnehmer laufen je eine Runde und haben dafür zwei Stunden Zeit.

Verschiebung sorgt für zusätzliche Trainingszeit

Neben dem schnellsten Aufstieg, gibt es auch einen Wettkampf um die meisten Runden innerhalb von 24 Stunden. Rekordhalter ist der Münchner Andreas Allwang mit 156 Runden. Das sind insgesamt 13 800 Höhenmeter. Ulrike Baars hält den Rekord der Frauen mit 127 Runden. Ursprünglich sollte der Wettkampf in diesem Jahr am 10. und 11. April stattfinden. Aufgrund der Pandemie wurde die Laufveranstaltung nun auf den 4. und 5. September verschoben. Das METM-Team hofft, dass trotz der Verschiebung viele Sportbegeisterte am Lauf teilnehmen. „Bleibt alle gesund, nutzt die Verschiebung für zusätzliche Trainingszeit und lasst uns den METM rocken“, heißt es auf der Webseite der Veranstaltung.

Von Sören Hinze