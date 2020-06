Radebeul

Wegen zahlreich blühender Mohnblumen haben sich die Felder von Christoph Schlitter in Radebeul-Serkowitz zu einem Magneten für Fotografen entwickelt – zum Ärger des Landwirts, da die Selfie-Jäger sein Getreide zertrampeln. An einer nicht weit entfernten städtischen Brachfläche auf der anderen Seite der Bahngleise tummelt sich dagegen kein Besucher. Denn dort, am Moritz-Garte-Steg zwischen Lößnitzgymnasium und den Landesbühnen Sachsen sind bislang kaum Blumen zu finden. Das soll sich auf Wunsch des Radebeuler Stadtrats ändern. Der hat beschlossen, dass die Verwaltung auf der rund 5000 Quadratmeter großen Fläche eine Blühwiese schaffen soll.

Anziehungspunkt für Bewohner und Touristen

Unabhängig von den Mohnblumen auf Schwitters Feld hat die CDU einen entsprechenden Antrag eingebracht. „Die Stadt Radebeul versteht sich als Wein- und Gartenstadt“, heißt es dort. Um diesen Anspruch zu genügen, wäre durch das Aussäen bienenfreundlicher Blütenpflanzen nicht nur eine Verbesserung des innerstädtischen Mikroklimas zu erreichen, sondern auch eine Unterstützung der Artenvielfalt und der in Radebeul sehr aktiven Imker und ihrer Bienenvölker. „Zudem wäre diese Fläche, gegenüber den Landesbühnen gelegen, ein visueller Anziehungspunkt und würde wesentlich an Attraktivität gewinnen“, heißt es zur Begründung.

Momentan ist die Brache kein Augenschmaus. Sie dient der Stadt als Vorratsfläche, falls sie in Zukunft einmal ein Grundstück für einen Schulhausbau benötigen sollte. Früher standen dort die Theaterwerkstätten der Landesbühnen.

Nun fehlt noch die Blumensaat

Die Idee zu einer Blühweise sowie anderer Nutzungen des Areals ist auch der Verwaltung bereits gekommen. Die Landesbühnen haben Interesse an Aktivitäten an der Nordseite zur Meißner Straße hin angezeigt, das Lößnitzgymnasium auf dem Südbereich. Auf dem Großteil des Areals hat die Stadtverwaltung bereits begonnen, eine Blühwiese anzulegen, ließ frisches Erdreich aufbringen, Stauden pflanzen und Gras säen. Die Blumenaussaat steht noch aus. Eine Blühwiese sei kein englischer Rasen, betonte Baubürgermeister Jörg Müller (parteilos). Wenn die Blumen verwelkt sind, kann die Fläche augenscheinlich „ungepflegt“ aussehen. Das müssten die Bürger akzeptieren.

Wie die Stadtverwaltung informierte, gab es in den zurückliegenden 25 Jahren einen flächenmäßig starken Zuwachs an öffentlichen Grünflächen in Radebeul. Die Gesamtfläche der durch die Stadt zu unterhaltenden Grünareale hat sich mit derzeit rund 40 Hektar seit 1995 verzehnfacht. Damit sind rund 1,5 Prozent des Stadtgebiets intensiv gepflegte Grünflächen wie Park- und Grünanlagen, Grünränder an Straßen sowie Flächen für Ausgleichsmaßnahmen. Darüber hinaus sind 370 Hektar beziehungsweise 14 Prozent der Fläche Radebeuls mit Wald bedeckt. Knapp 1000 Hektar oder 40 Prozent der Gesamtstadtfläche werden landwirtschaftlich genutzt, davon dienen 88 Prozent dem Weinbau.

Von Silvio Kuhnert