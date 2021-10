Radebeul: Meinung der Bürger zum B-Plan in Niederlößnitz gefragt

Radebeul

Die Stadtverwaltung legt den Bebauungsplan (B-Plan) „Zillerstraße/Makarenkostraße“ zur Öffentlichkeitsbeteiligung aus. Der ist ab Montag im Technischen Rathaus für interessierte Bürger einsehbar. Grob sieht dieser den Erhalt des Villengebiets Niederlößnitz in seiner derzeitigen Form vor. Zwischen den einzelnen Gebäuden ist viel Platz, vor allem viel Grün – nicht nur vor den Häusern, sondern auch in den großzügigen Gärten. Eine Bebauung in zweiter Reihe ist dort daher nicht gewünscht.

Das Gebiet beschäftigt den Stadtrat schon länger

Das entsprechende Planverfahren zum B-Plan mit der Nummer 101 hat der Radebeuler Stadtrat bereits im Oktober des Vorjahres mehrheitlich beschlossen. Ziel dabei war es und ist es nach wie vor, das locker bebaute Gebiet mit seinen charakteristischen Grünflächen zu erhalten. Diese besagte Fläche in Radebeul, die der Stadtrat vor Bausünden schützen will, erstreckt sich im Norden durch die Heinrich-Zille- und Winzerstraße und im Süden durch die Borstraße. Östlich begrenzt die Makarenko- und am anderen Ende die Zillerstraße die Fläche.

Nachdem das Plangebiet festgesetzt wurde, beschloss der Stadtrat im Anschluss damals eine Veränderungssperre, also ein Bauverbot. „Das Plangebiet ist straßenbegleitend bereits vollständig bebaut“, lautete damals die Begründung für diese Schritte in der Beschlussvorlage. Markant seien auch die Grünflächen, die durch die lockere Bebauung und den Gärten entsteht. All das präge das Stadtbild und soll erhalten bleiben. Das geht aus dem B-Plan Nr. 101 hervor. Eine Versiegelung der Grünflächen will man in Niederlößnitz unbedingt verhindern.

Anwohner wollte in zweiter Reihe bauen

Auslöser für das Ganze war der Bauantrag eines Anwohners, der ein Hinterhaus zu Wohnungen umbauen und vergrößern wollte. Ein Gericht bestätigte die Rechtmäßigkeit. Später wollte er aber stattdessen ein Nebengebäude abreißen und neu bauen. Hätte der Stadtrat diesen Antrag gestattet, so lautete damals die Begründung, würde das einen Präzedenzfall schaffen. Man befürchtete, dass man künftig jeden Bauantrag auf Grünflächen in dem Gebiet genehmigen müsste.

Genau das will man aber nicht. Denn bei einer Bebauung der zweiten Reihe fürchten die Stadträte um die Ästhetik des Villengebiets in Niederlößnitz. Mit dem B-Plan sollen neue Gebäude künftig – wenn überhaupt – ausschließlich auf straßenseitigen Baulücken entstehen dürfen.

Der Entwurf des B-Plans Nr. 101 liegt ab Montag und bis zum 19. November im Schaukasten im 1. Stock des Technischen Rathauses, Pestalozzistraße 8, öffentlich aus. Jeder kann den Entwurf samt einzelner Planbestandteile einsehen und innerhalb der Auslegefrist Hinweise und Anregungen an die Stadtverwaltung geben. Das ist während der Sprechzeiten der Stadtverwaltung montags und freitags zwischen neun und zwölf Uhr sowie dienstags und donnerstags zusätzlich zwischen 13 und 18 Uhr möglich. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Stadt einsehbar.

