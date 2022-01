Radebeul

Der Jahreswechsel ist zum Greifen nahe, auf der obligatorischen Liste der guten Vorsätze steht mehr Bewegung häufig ganz oben. Denn körperliche Betätigung ist gesund für Körper und Geist, das weiß jedes Kind. Den positiven Effekt von Bewegung auf Heranwachsende macht sich auch die Kindertagesstätte „Lößnitzer Kinderland” zu nutze. Die Einrichtung in Radebeul möchte sich als psychomotorischer Kindergarten zertifizieren lassen – als erste Einrichtung in den neuen Bundesländern.

Das dafür notwendige Zertifikat vergibt die Deutsche Akademie Aktionskreis Psychomotorik (DAKP). Der Verein publiziert Fachliteratur rund um das Thema Psychomotorik und organisiert Fort-, Aus- und Weiterbildungen. Wie sich diese Ausrichtung auf den Kita-Alltag auswirkt, erklärt der Leiter des „Kinderlandes”, René Schlimpert, im Gespräch mit den DNN.

„Im Zentrum steht immer die Bewegung”

Doch was ist Psychomotorik überhaupt? „Es ist ein pädagogischer Ansatz, der viele angewandte Wissenschaften vermischt: Physiotherapie, Sportwissenschaft, Psychologie und Erziehungswissenschaft”, erklärt Schlimpert. „Ziel ist es, Prozesse über die Handlung des Kindes auszulösen, die zu einer stabilen Selbstkompetenz führen.“

„Im Zentrum steht immer die Bewegung”, erklärt der Pädagoge. So gehören beispielsweise Ausflüge in den Wald zum Kita-Alltag. „Der Wald ist ein psychomotorischer Ort, es gibt viele Naturmaterialien, welche die Kinder selbst erforschen”, beschreibt René Schlimpert. „Ich gehe nicht hin und sage: Schau dir mal den Stock an, sondern das Kind nimmt den Stock und spielt drauf los.”

Entwicklung durch Spiel und Bewegung

Alle Kinder in der Einrichtung werden mit der Psychomotorik konfrontiert. Dabei gibt es, je nach Alter, unterschiedliche Angebote. „Für die Krippenkinder sprühen wir Rasierschaum in ein Becken. In diesem weißen Wirrwarr verstecken wir Dinge: Spielzeugautos oder Bauklötze. Die Kinder finden über das Fühlen heraus, was sich dort versteckt.“ Dadurch ändert sich die Wahrnehmung. „Die visuellen Reize fehlen, da die Kinder nichts sehen. Aber das sensomotorische Erleben, das Fühlen, schärft sich.”

Die Ältesten der Kita, die vor der Einschulung stehen, dürfen mit Gegenständen hantieren, die im ersten Moment nicht „kindgerecht” klingen: Messer, Hammer, Beile. „Wir haben Kinderbaustellen. Dort lernen sie, mit diesen vermeintlich gefährlichen Dingen umzugehen.” Unter Aufsicht natürlich, versichert Schlimpert, aber Fehler machen gehöre auch dazu. „Dafür haben wir dann Pflaster dabei.”

Kinder versuchen, mit ihren Füßen bunte Tücher aus einem Korb zu ziehen. Quelle: René Schlimpert

Die Kinder dürfen sich auch beim Klettern an Felsen oder Bäumen ausprobieren. „Wir rufen nicht nach anderthalb Metern: Jetzt ist Schluss!, sondern lassen sie klettern.“ Mit dieser Herangehensweise machte der Leiter der Kita bisher sehr gute Erfahrungen. „Wenn Kinder das Wagnis eingehen können, steuern sie sich gut selbst und überschätzen sich selten.”

Keine Laissez-faire-Pädagogik

Fahrlässig ist das Konzept nicht, meint René Schlimpert. „Ich würde niemals mit einem Dreijährigen an eine Felskante gehen und ihn unbeaufsichtigt klettern lassen. Aber ein Sechsjähriger darf eine kleine Wand hochklettern. Wer sich gut festhält und sicher tritt, klettert automatisch höher als ein Kind, das noch unsicher ist.”

Auf die Nachfrage, ob sich Eltern Sorgen um ihre Schützlinge machen, reagiert der Leiter des Kinderlandes gelassen: „Wir erklären unsere Prinzipien den Eltern. Es ist wichtig, diese Prozesse pädagogisch gut zu begleiten. Erwachsene müssen auch lernen, Ungewissheit auszuhalten.”

Dieser Ansatz sei auch keine Laissez-faire-Pädagogik. „Wir geben keine Schnitzmesser aus und schauen mal, was passiert, im Gegenteil. Wir geben Regeln vor: nur nach vorne schnitzen, sitzen bleiben, nicht blödeln.“ Sein Fazit: „Verantwortung an Kinder abgeben funktioniert.”

Der Weg zum Zertifikat

Im Oktober 2019 begannen die Pädagogen des Kinderlandes ihren Weg zur psychomotorischen Einrichtung. „Das ganze Team muss die Fortbildung wahrnehmen.” Vorgesehen seien 80 Stunden Weiterbildung pro Mitarbeiter. „Leider verzögerte sich vieles durch die Pandemie”, sagt Schlimpert. Im Herbst 2022 erhält die Kita die begehrte Auszeichnung – vorausgesetzt, alles läuft nach Plan.

Die Kinder laufen über unterschiedliche Untergründe. Sie trainieren dabei nicht nur Beweglichkeit und Geschick, sondern schärfen auch ihren Tastsinn. Quelle: René Schlimpert

Förderung für die Zertifizierung gibt es keine, der Träger der Einrichtung, die Volkssolidarität, bezahlt die Fortbildung aus eigenen Mitteln. „Die Eltern müssen wissen, was sie hier bekommen.“ Denn auch die Konzeption muss die Kita an die neue Ausrichtung anpassen, erklärt Schlimpert. „Bei uns bleibt eine weiße Jacke nicht weiß. Wenn das Kind am Nachmittag dreckig ist, haben wir alles richtig gemacht.”

Von Lukas Scheib