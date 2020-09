Radebeul

Selten sind diese Rollen so klar verteilt: Verlierer und Gewinner treffen aufeinander, wenn am Mittwoch der Radebeuler Stadtrat das erste Mal nach der Sommerpause zusammenkommt. Zu den Gewinnern darf sich die nun dreiköpfige FDP-Fraktion zählen, die gute Aussichten hat, bald in allen wichtigen Stadtratsgremien vertreten zu sein. Verlierer ist dagegen die Linke-Fraktion, die aus allen Gremien zu fliegen droht.

Es verbleiben Daniel Borowitzki und Karl Lehmann

Grund dafür sind persönliche Entscheidungen zweier langjähriger Stadträte, die nach teils heftigem Knatsch hinter den Kulissen noch vor der Sommerpause die Fraktionen wechselten. So verließ Andreas Kruschel im Streit die Freien Wähler und schloss sich der FDP-Fraktion an, die bisher aufgrund ihrer geringen Größe nur in einem von drei Ausschüssen vertreten ist. Dennoch verlieren die Freien Wähler keinen ihrer Sitze, weil sie von Ilka Petzold verstärkt werden. Die parteilose Stadträtin verließ nach internen Differenzen die Linke-Fraktion, in der nun nur noch Fraktionschef Daniel Borowitzki und Karl Lehmann verbleiben. Die beiden jungen Männer müssen dadurch einen Verlust an Einfluss verkraften, der sein Beispiel in der Ratsgeschichte sucht.

Das liegt an einer besonderen Mathematik, die nicht nur auf klaren Regeln, sondern auch auf Einverständnis beruht. Nach ihr werden entsprechend den Kräfteverhältnissen im Stadtrat die wichtigen Gremien besetzt: der Stadtentwicklungsausschuss, der Verwaltungs- und Finanzausschuss und der Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss. Dort werden viele Themen ausführlich hinter verschlossenen Türen besprochen, bevor sie im Stadtrat auf die Tagesordnung kommen. Wer dort nicht dabei ist, kann bei vielen Entscheidungen nicht so richtig mitreden. Stadtratsarbeit ist in erster Linie Ausschussarbeit. Deshalb ist es aus Sicht der Linke-Fraktion bitter, in keinem dieser Gremien vertreten zu sein.

Aufsichtsräte der städtischen Gesellschaften ebenfalls betroffen

Hinzu tritt ein Dilemma: Der Stadtrat muss einstimmig für die Neuaufteilung votieren, sonst wird daraus nichts. Denn die Gremien werden im „Einigungsverfahren“ besetzt. Die Stadträte einigen sich auf eine Besetzungsliste, statt jeden Sitz per Einzelwahl zu bestimmen. Zwar könnten die Linken theoretisch mit ihren Gegenstimmen die Einigung verhindern. Doch Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) hat für diesen Fall einen Sonderstadtrat angekündigt, der sich nur mit dieser Personalwahl beschäftigt. „Erfahrungsgemäß ist das ein sehr langes Verfahren, das auch einige Überraschungen mit sich bringen kann“, sagt er.

Sollte die Einigung platzen, droht den Stadträten nicht nur eine Sondersitzung. Sie fliegen dann auch aus den Aufsichtsräten der städtischen Gesellschaften. Dort räumt ihnen der OB nur Mandate ein, wenn eine Einigung zustande kommt. „Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach“, kommentiert Bert Wendsche das.

Vermutlich bleibt den zwei verbliebenen Linke-Stadträten deshalb nichts weiter übrig, als den Machtverlust hinzunehmen. Sie hatten ihn über die Sommerpause durch Gespräche mit der Fraktion Bürgerforum/Grüne/ SPD verhindern wollen. Aber ein Anschluss scheitert dem Vernehmen nach, weil beide Seiten unterscheidbar für ihre Wähler bleiben wollen. Lediglich eine enge Zusammenarbeite wurde vereinbart. Eine gemeinsame Liste mehrere Fraktionen – auch diese Variante wurde überlegt – lassen die Spielregeln nicht zu.

Von Uwe Hofmann