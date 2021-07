Radebeul

Gärten können Obst und Gemüse liefern und farbenprächtig blühen. Sie sind Orte der Ruhe und Erholung ebenso wie der Feste und Feiern, dienen der Begegnung und Auseinandersetzung mit der Natur. Grüne Oasen inspirieren und sind Quelle von Kreativität, werden gern als Kulisse für Kunstwerke genutzt, zu diesen in Beziehung gestellt und sind manchmal selbst ein Kunstwerk. Keine grundsätzlich neue, aber trotzdem wunderbare Idee ist es also, wenn Radebeuler Künstler am 17. und 18. Juli ihre Kunst in Gärten präsentieren.

Erfolgreiche Premiere 2020

Es ist die zweite Veranstaltung dieser Art. Premiere war im vergangenen Jahr im Rahmen der Radebeuler Lebens Art. Der Anlass damals: Kunst an der frischen Luft zu zeigen und so Künstlern trotz der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie wieder Öffentlichkeit zu geben.

Das Konzept „Kunst geht in Gärten“ war – kein Wunder – erfolgreich. Und so erfährt es am dritten Juliwochenende nun eine Fortsetzung. „Ich denke, dass wir mit der Veranstaltung sowohl die Kunstinteressierten erreichen, als auch diejenigen, die sich für Gärten interessieren“, so Magdalena Piper von der Stadtgalerie Radebeul. Die Förderung im Rahmen des Kultursommers ermögliche es wieder, den beteiligten Künstlern ein Honorar zu zahlen, freut sich Alexander Lange, der Leiter der Stadtgalerie.

23 verschiedene Stationen in Radebeul

Das Programm weist 23 Stationen aus. Zum einen hat man so Gelegenheit, Künstlern und ihren Kunstwerken in deren grünen Refugien zu begegnen. „Friedemann Dietzel zum Beispiel hat einen wunderbaren Garten am Hang mit vielen Skulpturen“, weiß Alexander Lange. Der Maler Ralf Uhlig kündigt an: „Über zwei Brücken musst du gehen, um meine Kunst zu sehen ...“

Zum anderen werden andere grüne Orte in der Stadt zum Freiluft-Atelier: die gestaltete Gartenanlage von Fliesen-Ehrlich zum Beispiel. Neben Plastik, Malerei und Grafik erwartet die Besucher eine Klangperformance. „Im Prozess der Pflanzensonifikation nutzen Katharina Groß und Felix Karpf die elektrische Leitfähigkeit einer Pflanze im Park und wandeln diese mit ihrem Modularsynthesizer und der Entwickler-Umgebung SonicPi in eine sommerlich-sphärische Soundlandschaft“, so die Ankündigung. Man darf gespannt sein, wie das wohl funktioniert. Schön ins Programm passt das Plein Air, das der Rotary Club Radebeul und Schloss Wackerbarth ebenda mit 16 Künstlern aus Radebeul veranstalten.

Vielfältige Kunst und Gartenrefugien

Des Weiteren stellen private Gartenbesitzer ihren Freiraum für einen oder beide Wochenendtage Künstlern zur Verfügung. So ist im Garten von Barbara und Christian Plänitz an der Käthe-Kollwitz-Straße 20 Fotokunst von Friederike Domsch zu sehen.

Ein zauberhaftes kleines Fleckchen Grün ist auch der Garten von Gerlinde Queißer – direkt an der Meißner Straße nahe des Gradsteges. Die Designerin und Innenarchitektin öffnet die Gartentore zu ih­rem grünen Refugium und zeigt Ar­beiten von ihrem 2016 verstorbenen Mann, dem Maler Max Manfred Queißer. Zudem ist die Radebeuler Künstlerin Johanna Mittag zu Gast.

Wie wichtig der Garten für ihr Leben ist, bringt Gerlinde Queißer mit einem Satz auf den Punkt: „Nicht das Haus, sondern der Garten hier hat uns fasziniert. Ohne diesen wären wir 1976 nicht hierher gezogen.“

Angelegt hat den Garten der Botaniker und Naturschützer Ernst Fritz Stopp. In all den Jahrzehnten haben Queißers am Garten nur behutsam Änderungen vorgenommen, die Wege befestigt, den neun Meter tiefen Brunnen freigelegt, die Grundstruktur des Gartens aber belassen. Der Blauregen sei so alt wie das Haus, das unter Denkmalschutz steht.

Besucher können im Schatten von großen Bäumen wie einer Afrikanischen und einer Deutschen Eiche, Linde, Weide, Ahorn und Douglasie verweilen, den prächtigen Farn bestaunen, sich an den blühenden Oleandern erfreuen und natürlich Kunst genießen.

Und vielleicht kreuzen dann auch die beiden ältesten griechischen Landschildkröten von Queißers den Weg, die frei im Garten herumlaufen. „Das weibliche Tier hat mein Mann vor 45 Jahren schon mit in die Ehe gebracht, das ist bestimmt 90 Jahre alt. Das Männchen dazu haben wir vor neun Jahren geschenkt bekommen, das ist aber auch schon mindestens 50 Jahre alt“, so Gerlinde Queißer. Der Schildkrötennachwuchs ist im Freigehege beziehungsweise noch im Brutkasten.

Wandernde Musiker sind unterwegs

Es gibt also bei „Kunst geht in Gärten“ vieles zu entdecken. Nicht jeder Garten ist Sonnabend und Sonntag geöffnet, aber das steht im Programm im Internet. Rund 100 Künstler sind beteiligt, darunter auch „Wandernde Musiker“, die die beteiligten Gärten zu unbestimmten Zeiten aufsuchen. Einige Gartenbesitzer haben sich aber auch selber Musiker eingeladen, die dann vor Ort sind. Es ist sicher nicht verkehrt, ein bisschen Bargeld mitzubringen, denn die Künstler freuen sich über eine Spende in den Hut. Und vielleicht auch ein Glas oder ein Becher, etwas zu trinken gibt es bestimmt wieder in vielen Gärten vor Ort. Jetzt braucht es nur noch schönes Wetter.

Von Catrin Steinbach