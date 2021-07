Radebeul: Knapp 30.000 Euro für Kinder bei Spendenlauf gesammelt

Radebeul

Knapp 30.000 Euro sind bei der diesjährigen kirchlichen Spendenaktion „Kindern Urlaub schenken“ zusammengekommen. An dem Spendenlauf beteiligten sich mehr als 40 Teams und Einzelläufer, wie die sächsische Diakonie in Radebeul kürzlich mitteilte. Der traditionelle Benefizlauf für Kinderferienprojekte fand zum zweiten Mal online statt.

Jedes Jahr kurz vor den Sommerferien laden die Diakonie Sachsen und die Diakonie Mitteldeutschland dazu ein, möglichst viele 500-Meter-Runden einer festgelegten Laufstrecke zurückzulegen. Selbst gesuchte Laufpaten spenden in der Regel für jeden Kilometer zwischen einem und fünf Euro. Wegen der Coronapandemie fand der Lauf 2020 erstmals nicht an einem zentralen Ort statt. Stattdessen darf jeder dort laufen oder wandern, wo es für ihn oder sie am schönsten ist.

Der Benefizlauf im Corona-Jahr 2020 war den Angaben zufolge der bisher erfolgreichste. Es seien rund 38.000 Euro gespendet worden. Die Gelder kommen sozialpädagogischen Freizeit- und Ferienprojekten zugute. Mit Hilfe der Spendenaktion erleben nach Angaben der beiden Diakonischen Werke jedes Jahr rund 4.000 Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien Erholung und individuelle Förderung.

Von DNN/dpa