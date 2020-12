Radebeul

Gottesdienst am 24. Dezember – für einige der einzige Kirchgang im Jahr, für andere ein wichtiger Höhepunkt im Kirchenjahr. Normalerweise können die Gemeinden mit dicht gefüllten Kirchenbänken rechnen. Doch dieses Jahr kommt alles anders: In der Friedens- und Lutherkirche sowie in Reichenberg, Moritzburg und der Johanneskapelle werden am Heiligen Abend keine Gottesdienste stattfinden.

Vorproduzierte Filme im Internet

„Wir wollen, dass mit uns gefeiert wird – bloß anders als sonst“, erklärt Pfarrer Christof Heinze. Zugleich betonte er, dass die Lage sehr ernst sei und alle die Kontakte einschränken müssten. Daher gibt es ein alternatives Kirchenprogramm. „Wir wollen den Menschen Mut machen, in den Familien zu singen, zu beten – und auch unsere Videos anzuschauen“, sagt Pfarrer Heinze. Zwar räumlich getrennt, aber im Geiste vereint soll gesungen werden. Dazu läuten die Gemeinden am Heiligen Abend um 18 Uhr die Kirchenglocken. Im Anschluss sind alle eingeladen, gemeinsam „O du fröhliche“ anzustimmen – ob in der Wohnung, im Garten, auf dem Balkon oder während eines Spaziergangs. So versucht das Kirchenspiel, die Menschen in der schwierigen Corona-Situation mit Hoffnung und Weihnachtsfreude zu verbinden.

Anzeige

Für ein stilles Gebet oder einen kurzen Besuch bleiben die Kirchen am Nachmittag und frühen Abend des 24. offen. Zudem haben die Gemeinden ein eigenes Gottesdienst-Format auf Youtube vorbereitet. Auf dem Kanal „Kirchspiel Radebeul-Reichenberg-Moritzburg“ wird um 14 Uhr ein Krippenspiel aus der Friedenskirche ausgestrahlt. Um 15 Uhr folgt eine Christvesper aus der Lutherkirche. Abends um 21 Uhr laufen Musik und Texte zur Christnacht aus der Reichenberger Kirche. Programmschluss wird die Katholische Christnacht aus der Lutherkirche sein. Sie beginnt um 22 Uhr auf dem gemeinsamen Youtube-Kanal der Gemeinden. Die Gottesdienst-Filme sind nicht live, sondern vorproduziert.

Gottesdienste am 25. und 26. Dezember

Da erfahrungsgemäß am 25. und 26. Dezember weniger Menschen die Kirchen aufsuchen, finden an den beiden Feiertagen wieder Gottesdienste statt. Jedoch unter Hygiene-Regeln: Abstand halten und Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt. In der Friedenskirche dürfen beispielsweise nur 70 Menschen teilnehmen, gesperrte Kirchenbänke sorgen für Distanz.

Lesen Sie auch Corona in Dresden: Kirchen bereiten sich auf Heiligabend vor

Gottesdienste außerhalb von Kirchen und deren Gelände sind laut Sächsischer Corona-Schutzverordnung nicht möglich, erklärte die Pfarrerin Annegret Fischer. Sie und ihre Mitstreiter mussten sich von der Idee, einen Gottesdienst unter freiem Himmel zu feiern, schweren Herzens verabschieden.

Auch wenn die Pandemie keine Menschenmengen zulassen, möchten die Gemeinden Besinnlichkeit stiften: Ab heute erzählen sieben bebilderte Laternen die Weihnachtsgeschichte. Sie wurden am Donnerstag im Lichthof der Friedenskirche in Radebeul aufgehangen und leuchten dort noch bis in den Januar hinein. Hinter der Lutherkirche wird es vom 24. bis 29. Dezember einen Weihnachtsstall mit echten Schafen geben. Zwischen 8 und 21 Uhr kann dort die Krippe besucht werden. Dort wird auch das Friedenslicht aus Bethlehem brennen – mit geeigneter Laterne auch zum Mitnehmen.

Alle Termine, Videos sowie Ideen und Impulse für einen Gottesdienst zu Hause finden Sie unter: tinyurl.com/kirchspielradebeul

Von Sören Hinze