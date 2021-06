Radebeul: Karl-May-Wochenende statt Festtage

Radebeul

Im vergangenen Jahr fielen die Karl-May-Festtag komplett ins Wasser. Auch dieses Jahr stand die Großveranstaltung pandemiebedingt auf wackligen Füßen. Im Frühjahr kündigte die Lößnitzstadt an, die Karl-May-Festtage auf den Hochsommer zu verschieben. Nun fällt das traditionelle Wild-West-Fest doch aus. Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer für alle Freunde des Autors: Am 10. und 11. Juli wird es ein dezentrales Karl-May-Wochenende in Radebeul geben. Statt in den Lößnitzgrund geht es raus in die Weiten der Stadt. Angelehnt an Mays Fantasiereisen können Besucher an dem Wochenende an verschiedenen Orten in Radebeul den Spuren des Abenteuerschriftstellers folgen.

Passend zu der ungewöhnlichen Ausrichtung trägt die Veranstaltung den Titel: „Karl May – Abseits des Pfades“. An fünf Standorten in der Lößnitzstadt sollen die Besucher den Wilden Westen erleben, Einblick in fremde Kulturen erhalten oder sich in ferne Welten träumen. Die Koordination der Veranstaltung übernimmt die Stadtverwaltung und wird dabei von dem Karl-May-Museum unterstützt. An folgenden Orten sind Aktionen und Vorstellungen geplant: Wild und lebhaft soll es in der Wahnsdorfer Prärie zugehen. Ein tollkühner Apache wird dort waghalsige Stunts auf seinem Pferd vollziehen. Zudem werden dort Halunke Big Eddy und der Ganove Locci auftreten: Nach einem gelungenen Banküberfall stellt sich zwischen den beiden die Frage, welcher Anteil der geraubten Beute jedem zu steht. Da ist der Ärger programmiert, handfeste Raufereien werden vom Zaun gebrochen und auch vor arglosen Besuchern wird nicht Halt gemacht. Dazu wird die Dresdner Band „Die fünf Patronenhülsen“ musikalisch den Ton angeben.

Fünf verschiedene Stationen

Poetisch, frech und witzig soll es am Bahnsteig des Santa-Fe-Express’ in Radebeul Ost werden. Am Kultur-Bahnhof Radebeul wird die Theaterfirma Erfurt eine moderne, komödiantische Inszenierung von „Winnetou“ aufführen. Statt mit Pulver und Blei nehmen die Westernhelden Akkuschrauber in die Revolverhände und präsentieren eine humorvolle Interpretation der Blutsbrüdergeschichte. Für ausgelassene und tanzlustige Stimmung sorgen Countrymusik und Westerntanz: Die Eastside Linedancer wurden engagiert, um Tanzwillige mitzureißen und bei waschechtem Folk der Band „The Road Brothers“ selbst das Tanzbein zu schwingen.

V.l.: Old Shatterhand (Jürgen Haase), Karl May (Robby Langer), Halunke Locci (Franz Lasch) bei den Karl-May-Festtagen in Radebeul. Quelle: André Wirsig

Neben Amerika führten Karl Mays Fantasiereisen auch in den Orient. Diese Episode findet seinen Platz an den Streuobstwiesen am Elbufer in Altkötzschenbroda. Dort soll es eine Oase mit fernöstlichen Klängen und fröhlichen Tänze geben. Märchen und Geschichten entführen die Besucher in eine Welt wie aus Tausendundeiner Nacht.

In Karl und Klaras Orientzelt im Karl-May-Hain werden der Schriftsteller und seine Romanfigur Kara Ben Nemsi persönlich ihre Gäste begrüßen und von ihren Abenteuern berichten. Auf dem Gelände des Karl-May-Museums soll es mit Tänzen, Gesängen, Wettschießen, Puppenspiel und Erzählungen rummelhaft werden. Zudem wird die ostdeutsche Indianistikszene unter der Leitung von Hartmut Felber Einblicke in die indigene Kultur geben.

Programmheft demnächst auf der Website

Bei einer fünften und letzten Station sollen gemeinsame Spaziergänge zu den Spuren von Karl May in Radebeul führen. Darüber hinaus können Kinder im Lößnitzgrund nach verborgenen Goldvorkommen schürfen, sich an Seilen durch den Wald hangeln oder abends am Lagerfeuer verweilen.

Das Programmheft zu der Veranstaltung „Karl May – Abseits des Pfades“ wird demnächst auf der Internetseite veröffentlicht. Im nächsten Jahr sollen die großen Karl-May-Festtage wieder regulär in Radebeul stattfinden. Der Termin steht schon fest: Vom 27. bis 29 Mai 2022 wird in der Lößnitzstadt wieder die abenteuerliche Welt von Karl May zum Leben erweckt. Bis es soweit ist, soll das Wochenende im Juli „ein kleines Trostpflaster zur Überbrückung der Wartezeit“ werden, heißt es auf der Homepage.

Internet www.karl-may-fest.de

Von Sören Hinze