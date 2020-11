Radebeul

Über sechs Jahr wurde diskutiert, verhandelt und geforscht. Nun steht fest: Ein Skalp aus der Sammlung der Karl-May-Stiftung soll in seine US-amerikanische Heimat zurückkehren. Grünes Licht dafür gab das Kuratorium der Karl-May-Stiftung am Wochenende. Bei den Verhandlungen über die Zukunft des schaurigen Exponats wurde es genau unter die Lupe genommen. Die Haaruntersuchung ergab: Es sind menschlich Überreste und sie stammen höchstwahrscheinlich aus Nordamerika.

Skalpe sind Zeichen des Sieges

Dort lebende Ureinwohner praktizierten das Skalpieren, bei dem ein Teil der Kopfhaut zusammen mit dem Kopfhaar vom Schädel des Unterlegenen geschnitten wurde. Skalpe dienten als Zeichen des Sieges und verbreitet noch heute ein schauriges Gefühl, erklärt Robin Leipold, wissenschaftlicher Direktor des Karl-May-Museums.

Anzeige

Nach Radebeul brachte das Indianer-Schmuckstück Patty Frank – Gründer des Museums. „Er war Indianer-Fan“, sagt Leipold. Daher habe er sich ein Netzwerk aus Händlern und Sammlern aufgebaut und den Skalp, laut eigener Erzählung, in den Vereinigten Staaten erworben. Zu seiner Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, hatten solche Relikte einen geringen Stellenwert. Die indigenen Stämme wurden in Indianer-Reservate verdrängt und ehemals wertvolle Schmuckstücke wurden gegen Geld oder Nahrung getauscht, erklärt Leipold.

Lesen Sie auch

Angeblich habe Museumsgründer Patty Frank den viel diskutierten Skalp für 100 Dollar vom Nachfahren eines Sioux-Häuptlings erworben. Frank schrieb, dass der Skalp aus dem Eigentum eines Dakota-Häuptlings stamme, der einen Ojibwe-Indianer bezwungen und daraufhin skalpiert habe. „Ob die Geschichte stimmt, weiß man nicht“, erklärt der heutige Museumsdirektor. Vieles lasse sich heute nicht mehr belegen und Patty Frank habe als Privatsammler wenig über seine Verbindungen und Händlernetzwerke archiviert.

Bestattung in den USA

2014 erreichte das Karl-May-Museum ein Schreiben des „Sault Tribe of Chippewa Indians“ – Ojibwe heißen in den USA Chippewa. Sie baten um die Herausgabe des Skalps. Die indigenen Nachfahren und die Karl-May-Stiftung einigten sich auf eine gemeinsame Erforschung der Herkunft des Skalps – danach sollte über die Zukunft der Trophäe entschieden werden. Doch die Herkunft konnte weder eindeutig geklärt und noch Verbindungen zum Chippewa-Stamm bewiesen werden. Nun hat sich die Karl-May-Stiftung dazu entschieden den Skalp freiwillig den Vereinigten Staaten zu übergeben, damit der sterbliche Überrest auf US-amerikanischen Boden bestattet werden kann. „Wenn Corona es zulässt, ergibt sich vielleicht eine gemeinsame feierliche Bestattung in Nordamerika“, meint der Museumsdirektor.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

In dem sechsjährigen Prozess wurden neue Verbindungen geknüpft – zu ethnographischen und US-amerikanischen Institutionen sowie zum Chippewa-Stamm. Viele Möglichkeiten, damit sich das Museum weiterentwickelt, hofft Leipold. Er meint: „würdevolles Darstellen geht nur, wenn man indigene Völker mit einbezieht.“ Es nütze wenig, wenn ein Museum Indianer stets mit Federschmuck darstelle und die noch heute lebenden Völker und ihre Kultur aus dem Blick verliere.

Die Geschichte des Radebeuler Skalps, die eher vom Wandel des Museums handele, bleibe auch ohne originales Objekt erhalten. Durch die Übergabe werde die Geschichte sogar weitergeschrieben. Und sie schlage einen Weg ein, den auch Karl May immer verfolgt habe, meint Leipold: „Es geht um Völkerverständigung.“

Von Sören Hinze