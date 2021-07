Am Sonnabend und Sonntag finden in der Lößnitzstadt die Karl May Festtage statt. Im Verkehr wird es zu erheblichen Beschränkungen kommen. Autofahrer müssen sich auf großflächige Sperrungen, Umleitungen, Halte- und Parkverbote einstellen. Die Stadt rät, auf andere Verkehrsmittel umzusteigen. Alle Infos im Überblick.