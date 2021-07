Radebeul: Karawane der Lebenslust am Wochenende

Radebeul

Bewohner der Lößnitzstadt können sich dieses Wochenende auf ein besonderes Straßenfest freuen. Die Karawane der Lebensfreude zieht am Sonnabend und Sonntag durch den Ort und das Umland. An fünf Orten erwarten Besucher unter anderem Musik, Tanz und akrobatische Einlagen von internationalen Künstlergruppen.

Auftritte am Samstag und Sonntag um 14 und 17 Uhr

Der Umzug beginnt am Sonnabend um 14 Uhr am Kulturbahnhof und zieht weiter in Richtung Rosa-Luxemburg-Platz. Dort zeigen die Schausteller um 17 Uhr ihr Können. Am Sonntag beginnt die Karawane ebenfalls um 14 Uhr im Stadtteil Naundorf und zieht in Richtung Weinberge weiter. Um 17 Uhr geht das Programm am Weingut Hoflößnitz weiter. Wer mitmachen möchte, kann mit der Karawane laufen oder an den Kulturzentren bleiben, dort treten zusätzlich Musiker und Kapellen in kleinen Straßenkonzerten auf.

Wer die Karawane am Sonntag begleiten will kann zu Fuß mitlaufen oder sich der „FahrradkulTour“ anschließen. Der kostenlose, geführte Radausflug über die Weinberge hält auch an den Schauplätzen des Umzugs an. Motivierte Radler treffen sich um 13 Uhr am Weingut Große an der Weinbergstraße 16.

Balkanmusik, Radebeuler Tänzer und ein Kanadischer Clown

Den Anfang der Karawane macht die Balkan-Brass-Band „Fanfara Kalashnikov“. Akrobaten des Theater Irrwisch aus Österreich begleiten den Umzug auf Stelzen. Für lustige Momente soll der kanadische Clown Dado sorgen, den die Radebeuler noch vom Weinfest 2018 kennen. Auch das lokale Tanzstudio MuNo nimmt an den Feierlichkeiten teil.

Am Sonnabend ab 18 Uhr spielen die Kapellen Krambambuli und Tam Tam Combony und der Musiker Julian Wolf in Altkötzschenbroda. Ab 22 Uhr zieht die Nachtkarawane über den Dorfanger, der durch die Installationen der Lichtkünstlerin Claudia Reh angestrahlt wird. Zum Abschluss gibt es eine Feuershow des Circus Nachtschatten auf den Elbwiesen.

Kostenlose Kunst in Kötzschenbroda

„Wir feiern lieber kleinteilig und auf verschiedene Orte verteilt und behalten unser Prinzip bei, neue Dinge zu kreieren und auszuprobieren“ erklärt Helmut Raeder, künstlerischer Leiter des Umzugs, das Konzept. Die Karawane ist Teil des Radebeuler Kultursommers. Alle Veranstaltungen sind für die Besucher kostenlos. Das Straßenfest wird durch das Förderprogramm Neustadt Kultur vom Bund gefördert.

Wegen der Nachtkarawane ist der Dorfangers in Altkötzschenbroda von 20 bis 0 Uhr für Autos gesperrt. Weitere Informationen und eine Übersicht über alle Auftritte gibt es im Internet unter www.radebeul.de/LebensArt.

Von Lukas Scheib