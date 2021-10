Radebeul: Junge CDU nimmt Treffs für Jugendliche unter die Lupe 

Radebeul

Wie können Treffpunkte für Jugendliche in Radebeul nachhaltiger werden? Das wollte eine Arbeitsgruppe (AG) junger CDU-Mitglieder in einer Online-Umfrage herausfinden. Die fand im Zeitraum von Mai bis Juni statt.

Zunächst lege man den Fokus auf die Radebeuler Weinberge, das Elbufer und Plätze am Elberadweg, „vielleicht sogar mit Grillmöglichkeiten“, teilte die AG mit. Ziel sei es, die Aufenthaltsqualität für junge Leute zu verbessern und die Treffs in Schuss zu halten.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eigenen Angaben zufolge wurden in der Online-Umfrage vorrangig die beliebtesten Treffpunkte erfragt, ebenso Verbesserungsvorschläge für diese Orte. Die ausgewerteten Ergebnisse besprach die AG in einer öffentlichen Runde. An der hatten Jugendliche, Mitglieder des Stadtrates und Vertreter der JuCo Soziale Arbeit gemeinnützige GmbH teilgenommen. „Die Rückmeldungen waren durchweg positiv, und so war auch die anschließende Diskussionsrunde“, teilte die AG mit.

In einer zweiten oder auch dritten öffentlichen Diskussionsrunde sowie nach Abschluss der Projekte könnten weitere informelle Treffs in den Blick genommen werden. „Das wollen wir in weiteren Diskussionsrunden präzisieren und weiterverfolgen“, sagte AG-Sprecher Maximilian Speidel. Die CDU-Stadtratsfraktion unterstützt diese Initiative. Das teilte Vorsitzender Ulrich Reusch mit.

Von SL