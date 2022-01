Radebeul

Die Igelhilfe Radebeul hat vergangenes Jahr einen traurigen Rekord verzeichnet: Der Verein musste insgesamt 1728 Igeln helfen, 2020 waren es noch 1000. Ein deutlicher Anstieg also, dem unterschiedliche Faktoren zugrunde liegen.

Auffällig waren die vielen Jungtiere, „die verweist aufgefunden wurden“, sagt Ilka Triebe. Die 50-Jährige arbeitet bereits seit zweieinhalb Jahren ehrenamtlich bei der Igelhilfe, kennt sich also mit der Thematik aus. Für Triebe steht fest: 2021 scheinen viele Muttertiere auf der Suche nach Fressbarem verstorben zu sein.

Igel sind „bequeme Tiere“

Vor allem der Insektenschwund mache den Igeln zu schaffen, so Triebe. Denn die Tiere ernähren sich ei­gentlich ausschließlich von Käfern und Larven. Finden sie in ihrem Revier nicht genug, weichen die Igel entweder auf Schnecken und Würmer aus, durch die sie teils gefährliche Parasiten bekommen können, oder müssen „zwangsläufig weite Wege zurücklegen“.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer nun auf die Idee kommt, die Igel deshalb ganzjährig bei sich im Garten mit Futter versorgen zu wollen, dem sei gesagt: Igel sind „bequeme Tiere“, erklärt Triebe. Finden sie an einem Ort immer wieder Fressen, verweilen sie auch dort.

Dadurch werde die Inzucht der Tiere begünstigt und langfristig die Population geschwächt. Zumal Igel auf Dauer Insekten benötigen, da sich in den Panzern Chitin befindet, „das als natürliches Antibiotika gilt“.

Hilfe von Selbstpflegern

Hilfreicher sei es daher, seinen eigenen Garten wieder natürlicher zu gestalten. Was das heißt? Etwa vermehrt einheimische Blumen anpflanzen, die Insekten anlocken, im Herbst einen Laubhaufen liegen lassen, in dem sich Igel ein Nest zum Überwintern bauen können und auf den nächtlichen Einsatz von Mäh-Roboter verzichten. „Der Igel ist kein Fluchttier“, sagt Ilka Triebe. Die automatisch fahrenden Rasentrimmer können die Igel deshalb schwerwiegend verletzen.

Weil die Zahl an in Not geratenen Igeln vergangenes Jahr so hoch war, griff der Verein auf die Hilfe von über 370 Selbstpflegern zurück. Das sind diejenigen, die einen Igel gefunden haben und sich zu Hause um ihn kümmern. Für die Selbstpfleger hatte der Verein eine Whats-App-Gruppe eingerichtet, „in der wir sämtliche gestellte Fragen beantworteten“.

Über 1.300 gerettete Igel

Anders wäre es nicht möglich gewesen, sagt Triebe. „An einem Tag habe ich mal 141 Igel bei uns auf der Station gezählt.“ Das liege weit über den normalen Kapazitäten. Nur verletze und besonders schwache Tiere kamen dort unter.

Sowohl die Selbstpfleger als auch die 20 Ehrenamtlichen in Radebeul fütterten die Igel auf Idealgewicht, verabreichten bei Bedarf Medikamente und wilderten sie anschließend wieder aus – das erklärte Ziel des Vereins.

War Letzteres noch nicht möglich, richteten die Helfer den Igeln einen betreutes Winterschlafquartier ein – sprich ein Gehege oder einen Hasenstall, in dem der Igel bis zum Frühling ruhen kann. Rund 1380 Tiere konnten die Engagierten durch ihre Arbeit retten.

Internet igelhilfe-radbeul.de

Von Felix Franke