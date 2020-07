Radebeul

Stadtentwicklung benötigt mitunter einen langen Atem und vor allem Geduld. Nach dem August-Hochwasser 2002 stand für die Stadtverwaltung Radebeul fest, dass eine direkte Straßenverbindung samt Brücke über die Bahngleise zwischen dem Naundorfer Gewerbegebiet und der Meißner Straße in Höhe der Diskothek „ Megadrome“ nötig ist. Sie begann damals, die dafür erforderlichen Grundstücke zu kaufen und das Projekt zu planen. Rund 18 Jahre nach der ersten Idee besteht nun Baurecht.

Die Landesdirektion Sachsen (LDS) hat für das Bauvorhaben „Verbindungsstraße zwischen S 82 und S 84n ’Nach der Schiffsmühle’“ an der Grenze zur Nachbarstadt Coswig grünes Licht gegeben. „Mit dem Planfeststellungsbeschluss kann Radebeul die unterbrochene Gemeindestraße wieder durchgängig befahrbar machen“, so LDS-Präsidentin Regina Kraushaar.

Naundorf wird vom Durchgangsverkehr befreit

Früher gab es einmal drei voneinander unabhängige Bahnschranken über die Gleise der Deutschen Bahn. Doch an dem Bahnübergang kam es zu langen Wartezeiten. Nach dem Ausbau der S-Bahn-Strecke wären diese für den Verkehrsfluss unzumutbar gewesen, weshalb die Straße „Nach der Schiffsmühle“ seit rund fünf Jahren durch die Bahntrasse gekappt ist. „Der Ersatz der Bahnübergänge durch eine Brücke schafft erstmals eine leistungsfähige und sichere Verkehrsverbindung“, informiert Kraushaar. Das rund 120 Meter lange Bauwerk ist daher auch zentraler Bestandteil des grundhaften Ausbaus der rund 600 Meter langen Straße.

Über die neue Trasse „Nach der Schiffsmühle“ sowie die Friedrich-List-Straße durchs Naundorfer Gewerbegebiet werden Meißner Straße (S 82) und die Elbtalstraße (S 84n) samt Niederwarthaer Brücke hochwassersicher verbunden. Zudem muss der Lieferverkehr zu den Betrieben und Fabriken nicht mehr durch den Stadtteil Naundorf rollen. Die Anwohner werden vom Durchgangsverkehr befreit.

Die neue Verbindungsstraße erhält eine 7,50 bis acht Meter breite Fahrbahn. Am nördlichen Ende wird die unübersichtliche Kreuzung mit der Meißner Straße und der Lößnitzstraße durch einen Kreisverkehr ersetzt. Am südlichen Ende bleibt es bei der Kreuzung mit der Friedrich-List-Straße und der Straße „An der Walze“. Das Veranstaltungshaus „ Megadrome“ und das Westhotel erhalten eine separate Zufahrt. Entlang der gesamten Trasse gibt es einen 2,50 Meter langen Gehweg. In beide Fahrtrichtungen lässt die Lößnitzstadt auf dem Asphalt jeweils 1,50 Meter breite Fahrradschutzstreifen durch eine gestrichelte weiße Linie markieren. Einen separaten Radweg gibt es nicht

Die Baukosten liegen bei über zehn Millionen Euro. Die Realisierung soll in den Jahren 2022 und 2023 erfolgen, wie Stadtsprecherin Ute Leder mitteilte.

Silvio Kuhnert