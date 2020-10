Radebeul

Für einen glücklichen Mini-Stau sorgte am Dienstag die Radebeuler Jet-Tankstelle: Ein Dutzend Tankwarte verteilten Gratissprit. Schon vor dem Startschuss um 13 Uhr bildete sich ein Autokolonne vor der Einfahrt zur Tankstelle auf der Meißner Straße. Wer dort zwischen 13 und 14 Uhr aufkreuzte, konnte 20 Liter Sprit sparen. „Ich habe vor 30 Minuten im Internet davon gelesen und bin hergefahren. Schön, dass es geklappt hat“, freut sich ein Toyotafahrer. Dann muss er zügig aufrücken und wird zu einer der acht Zapfsäulen gewunken.

Was war der Sinn der Aktion ?

Noch bis zum Ende der Woche bieten täglich fünf wechselnde JET-Tankstellen im gesamten Bundesgebiet 20 Liter Gratissprit. Welche als nächstes dran ist wird jeweils am Vortag auf der JET-Webseite veröffentlicht.

Anzeige

„Ich habe die Info als Push-Nachricht auf meinem Handy bekommen und habe gleich anderen Freunden Bescheid gesagt“, erzählt beispielsweise der Fahrer eines sportlichen Seats: „Bloß leider sind die bei solchen Zeiten gerade arbeiten“, bedauert er.

Mit der Aktion feiert die Tankstellenkette „JET“ ihr Jubiläum und einen Seriensieg als beliebteste Tankstellenmarke in Deutschland. Die Platzierung in der Beliebtheitsliste geht auf Erhebungen des Markt- und Meinungsforschungsinstitut „ YouGov“ zurück.

Verkehrschaos blieb aus

In Radebeul ebbte, nach anfänglichen Ministau am Bordstein, der Zustrom deutlich ab. „Ich denke, die Meißner Straße hat sich verkehrstechnisch angeboten“, erklärt Marcus Schulze. Seit 25 Jahren ist er Pächter der Radebeuler Tankstelle und erfuhr erst vor wenigen Tagen von der Nominierung seiner Tankstelle. „Ich habe zwar mit mehr Andrang gerechnet, aber dafür läuft es schön flüssig. Bei Nürnberg gab es kürzlich ein Verkehrschaos. Dort musst dann die Polizei einschreiten und die Aktion frühzeitig auflösen.“

Kein Stress in Radebeul

Zügig koordinieren und betanken 13 Tankstellenmitarbeiter die ankommenden Fahrzeuge. „Wir haben uns Verstärkung von der Löbtauer Station gerufen und die Zapfsäulen auf genau 20 Liter voreingestellt“, berichtet der JET-Bezirksleiter Jens Thüringen. So schafft es das Team, pro Stunde über 200 Autos zu betanken. „Auch an anderen Orten in Sachsen hatten wir bisher kein Stress und es war für alle eine gute Sache.“ Während auf der gegenüberliegenden Konkurrenztankstelle gähnende Leere herrscht, grüßt in der Autoschlange ein Taxifahrer mit gedrückten Daumen und Smartphone in der anderen Hand: „Ich sag gerade noch meinen Kollegen Bescheid.“

Von Sören Hinze