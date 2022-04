Dresden

Für Ingrid Stosch-Sarrasani ist der letzte Vorhang gefallen. Die Grande Dame und einstige Direktorin des traditionsreichen Zirkusunternehmens Sarrasani verstarb in der Nacht zu Donnerstag im Alter von 88 Jahren in Radebeul. „Wir verlieren die Mama und die Oma – und das Varieté und die Circuswelt eine Visionärin“, sagte ihr Sohn André Sarrasani.

Die gebürtige Hannoveranerin hatte als 16-Jährige eine Karriere als Artistin begonnen. Im Jahr 1956 kam sie unter dem Namen Ingrid Wimmer zum Zirkus Sarrasani und verliebte sich in den Direktor Fritz Mey. Er baute das Unternehmen in Mannheim neu auf, nachdem das einstige Domizil am Dresdner Carolaplatz durch die Luftangriffe im Februar 1945 total zerstört wurde.

Zu ihrem Nachnamen kam sie, als die kinderlose Schwiegertochter des Zirkusgründers, Trude Stosch-Sarrasani, sie 1976 adoptierte. Von 1980 bis zur Übergabe an ihren Sohn im Jahr 2000 leitete sie das Familienunternehmen und entwickelte es weiter. Ingrid Stosch-Sarrasani führte es weg von traditioneller Manegenkunst hin zu modernen Shows.

Seit der Rückkehr von Sarrasani nach Dresden nach der Wiedervereinigung fungierte sie als Botschafterin des Unternehmens in Sachsens Landeshauptstadt und darüber hinaus. Auch in letzter Zeit war sie noch als Ratgeberin für das Unternehmen tätig.

Von Stefan Schramm