Einstimmig hat der Stadtrat Radebeul auf seiner jüngsten Sitzung einen neuen Bebauungsplan für die Friedensburg beschlossen. Moment Mal – Bebauungsplan, Friedensburg – war da nicht was? Ende 2018 haben Friedensburg-Eigentümer Oliver Kreider und die Stadt einen Vergleich geschlossen, der einen jahrelangen Gerichtsstreit beendete. Radebeul gab den aussichtslos gewordenen Versuch auf, Oliver Kreider zur Einrichtung einer Gastronomie im Untergeschoss der ehemaligen Ausflugsgaststätte zu zwingen. Der Immobilienunternehmer verpflichtete sich im Gegenzug, Grundstücke für einen Weg an die Stadt abzutreten und 100 000 Euro für dessen Herrichtung zu zahlen. Der Weg soll Wanderer die Weinberge hinauf und an der Friedensburg vorbei führen.

Und genau dafür braucht es nun den neuen Bebauungsplan, wie Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) erläutert. Der trägt den etwas kryptischen Namen „Obere Bergstraße“. „Friedensburg als Titel war ja schon für den Bebauungsplan 57 vergeben“, begründet das Baubürgermeister Jörg Müller (parteilos) mit Verweis auf den umstrittenen Vorgänger des jetzt in Auftrag gegebenen Planwerks. Dass der neue eine ähnliche Gerichtskarriere hinlegt wie der alte, hält OB Bert Wendsche für ausgeschlossen. „Ich gehe nicht davon aus, dass um den neuen Bebauungsplan gestritten wird – schließlich schafft er dem Eigentümer Wohnrecht“, sagt er.

Weinwanderweg ist nur ein symbolträchtiger Stumpf

Bleibt die Frage, wann der durchgehende Wanderweg fertig ist. Auch zu diesem Thema ist eine kleine Rückblende hilfreich. Denn unter der Friedensburg führt schon eine Treppe die Weinberge der Niederlößnitz hinauf, die allerdings jäh an der Grundstücksgrenze endet. Die ins Nichts führende Treppe diente jahrelang als Symbol für den Streit zwischen Friedensburgbesitzer und Stadt – der eine wollte seine Ruhe in einer Luxuswohnanlage genießen, die andere das Areal für die Allgemeinheit zugänglich machen. Dass der Weg von der Treppe zur Friedensburg hinauf eine Fortsetzung findet, darf deshalb durchaus als Gewinn für die Stadt betrachtet werden – auch wenn das eigentliche Gebäude auch künftig für die Öffentlichkeit tabu bleibt.

Allerdings lässt der Wegebau noch auf sich warten. Zwar haben Stadt und Eigentümer die Grundstücksfragen geklärt. Man habe alle nötigen Grundstücke erhalten oder zumindest die Nutzungsrechte dafür bekommen, erläutert Bert Wendsche. Und auch die Hälfte der vereinbarten 100 000 Euro habe Oliver Kreider schon gezahlt. „Den Rest gibt es, wenn der Bebauungsplan fertig ist“, sagt der OB. Bevor die Arbeiten beginnen können, müssen aber noch weitere Hürden aus dem Weg geräumt werden.

Pächter müssen sich mit mehr Bewegung im Weinberg anfreunden

So finden derzeit Gespräche mit den Pächtern der Weinberge statt, die nach Eröffnung des Weinwanderweges zur Friedensburg hinauf mit einem Ende der bisher dort herrschenden Ruhe rechnen müssen. Zeitgleich treibe man die Planungen für den Weg voran, sagt Bert Wendsche. Dabei geht es weniger um den schon fertiggestellten Wegeteil mit der Treppe, die nur an einigen Stellen aus Sicherheitsgründen noch ein Geländer erhalten muss. Kopfzerbrechen bereitet die Frage, wie Weinbergswanderer am besten über eine Steinschütte zur Friedensburg und an ihr vorbei geführt werden können. In diesem Jahr sollen diese Planungsarbeiten abgeschlossen werden. „Dann wollen wir im nächsten Jahr zügig eine Genehmigung erlangen“, gibt der OB Einblick in den Zeitplan. Ziel sei es, den Wanderweg schon zur Weinlese im nächsten Jahr fertig zu haben. Es wäre ein passender (vorläufiger) Abschluss für das lange Kapitel „Friedensburg“ in der Stadtgeschichte.

