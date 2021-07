Radebeul: Edeka-Azubis bringen ihren eigenen Wein ins Sortiment

Radebeul

Die Azubis von Edeka-Schiller haben ihren eigenen Wein produziert. Abseits der Theorie ging es für die rund 20 jungen Erwachsenen vom Supermarkt in den Weingarten.

Schon im vergangenen Jahr hatte Kaufmann John Scheller ein besonderes Projekt für seine Azubis geplant. Damals durften sie gemeinsam mit der Kelterei Oese ihren eigenen Apfel-Ingwersaft herstellen. In diesem Jahr durften die Auszubildenden über Monate hinweg die Weinproduktion begleiten. Dazu arbeitete Edeka-Scheller mit dem Radebeuler Weingut Drei Herren zusammen, wo die Azubis die unterschiedlichen Arbeitsschritte kennenlernten. Diese reichen vom Rebschnitt bis zur Weinlese. „Uns ist es wichtig, die Ausbildung so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten“, sagt Kaufmann John Scheller. Ein wichtiger Punkt bei der Nachwuchsförderung sei es, den Fokus auf die Region zu lenken.

Azubis sind für Vermarktung verantwortlich

Die Azubis haben nicht nur den Teilbereich des Weinberges selbst bewirtschaftet, sondern sind auch für die Platzierung und Aktion rund um das Produkt in den Märkten verantwortlich. „Man verkauft Dinge anders, wenn man den Ursprung und die Geschichte kennt“, so John Scheller. „Beim Rebschnitt im Winter war es eisig kalt, die Azubis haben gefroren“, erinnert sich der Kaufmann zurück. Zum Aufwärmen gab es dann Glühwein als Belohnung für die anspruchsvolle Arbeit.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kevin Grunes Highlight in den verschiedenen Stationen war die Weinlese. Er hat seine Ausbildung bei Edeka im September begonnen. „Die Weinlese war zwar anstrengend, aber es war auf jeden Fall eine interessante Aktion, bei der alle Azubis zusammengekommen sind und sich kennenlernen konnten“, sagt der 27-Jährige aus Leisnig. Beim Rebschnitt war er nicht dabei, dafür begleitet seine Gruppe nun die Abfüllung. Den Weißburgunder wird Kevin Grune kosten, obwohl er für gewöhnlich kein Weintrinker ist. Auf die Weinverkostung mit den anderen Auszubildenden freut er sich trotzdem.

Mit der Abfüllung startete am Dienstag die letzte Etappe bei der Weinherstellung. Ist dieser Schritt geschafft, landen in wenigen Wochen 1600 Flaschen der Drei Herren Weißburgunder mit exklusiver Edeka-Scheller-Edition in vier Märkten. Zwei davon befinden sich in Radeberg, einer in Großenhain und einer in Dresden, verrät Kaufmann John Scheller. Die Flasche wird 16,99 Euro kosten. „Für uns steht fest, dass wir das Wein-Projekt auch in der Zukunft weiterführen möchten“, sagt Scheller.

Von Sabrina Lösch