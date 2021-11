Auch in diesem Jahr erstrahlt pünktlich zum ersten Advent am Sonntag Radebeul-Altkötzschenbroda im Lichterglanz unter dem Titel „clair-obscur – Ein Bilderweg zwischen Licht und Schatten“.

Lichterglanz in Radebeul: „Ein Bilderweg zwischen Licht und Schatten“

Lichterglanz in Radebeul: „Ein Bilderweg zwischen Licht und Schatten“

Kostenlos bis 11:12 Uhr Lichterglanz in Radebeul: „Ein Bilderweg zwischen Licht und Schatten“