Die Mitglieder der Partei Bündnis90/Die Grünen haben sich für ihren Kandidaten für die kommende Oberbürgermeisterwahl entschieden. Für das Amt in der Lößnitzstadt wird Oliver von Gregory kandidieren, wie die Partei mitteilt.

Am 12. Juni diesen Jahres wählen die Radebeuler Bürger, wer zukünftig die Geschäfte im Rathaus führt. Gegen den Amtsinhaber Bert Wendsche (parteilos) tritt der Rechtsanwalt Oliver von Gregory an. Er lebt seit 1999 in Radebeul und ist seit 2018 Mitglied der Partei Bündnis 90/Die Grünen. Für diese ist er auch seit 2019 im Stadtrat aktiv.

„Einen nachhaltigen, klimagerechten Umbau“

„Mir ist es ein Anliegen, Radebeul lebenswert für alle zu gestalten“, so der OB-Kandidat, „ich möchte jung und alt, Alt- und Neubürger begeistern, an einer sozialen, umweltgerechten, attraktiven Stadtgesellschaft mitzuarbeiten.“

Als wesentliche Herausforderungen für die bevorstehende Wahlperiode nannte der Kommunalpolitiker die Schulsanierung, ein Verkehrskonzept, welches auch Fahrradfahrer und Fußgänger in den Blick nehme, sowie „einen nachhaltigen, klimagerechten Umbau unserer wertvollen Stadtlandschaft“.

Die Fraktionsvorsitzende des Bürgerforums Grüne/SPD im Stadtrat, Eva Oehmichen, freut sich über die Nominierung Gregorys: „Wir brauchen neue Ideen und Energie, diese umzusetzen. Die Kandidatur ist ein Glücksfall für Radebeul, denn mit seiner Energie steht er genau dafür.“

Von Lukas Scheib