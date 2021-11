Radebeul: CDU spricht sich für Atomkraft aus

Radebeul

Die EU entscheidet in Kürze, welche Arten der Energieerzeugung für den „Green Deal“ der EU zählen sollen. Diese Einordnung ist Grundlage für anstehende Investitionsentscheidungen in Milliardenhöhe. Die Radebeuler CDU spricht sich in diesem Zuge für Atomenergie aus.

„Die sächsische Union begrüßt die Initiative Frankreichs und vieler anderer europäischer Länder, die Atomkraft zu einem Teil der europäischen Klimapolitik zu machen und diese im Rahmen der anstehenden Taxonomie als grün einzuordnen“, heißt es in einer Pressemitteilung des CDU-Stadtverbandes der Lößnitzstadt. Die Landes-CDU fordert die Bundesregierung auf, dies nicht zu behindern.

Einen entsprechenden Antrag hatte man auf Initiative des Radebeuler CDU-Vorsitzenden Werner Glowka auf dem Parteitag der sächsischen Union unlängst eingebracht. „Wer es ernst meint mit dem Klimaschutz, der muss alle Hebel in Bewegung setzen, um den CO2-Ausstoß schnell und dauerhaft zu senken“, erklärt Glowka.

Eine sichere Energieversorgung könne künftig bei der Volatilität von erneuerbarem Strom bei einer dauerhaft verlässlichen Grundlast der Stromerzeugung gewährleistet werden. Dies sei nur mithilfe von Atomkraft möglich, weil Kohle, Öl und Erdgas mittel- und langfristig ausfallen, argumentiert der Radebeuler CDU-Vorsitzende. Immer mehr Menschen kämen zu der Erkenntnis, sagt Glowka, „ob man Atomkraft nun mag oder nicht.“ Das Bündnis Bürgerforum/Grüne/SPD in Radebeul äußerte sich auf DNN-Anfrage nicht zu der Thematik.

Von Sabrina Lösch