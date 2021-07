Radebeul: CDU diskutiert über die Energiewende

Radebeul

Wie lassen sich eine sichere Stromerzeugung und Klimaneutralität vereinbaren? Dieser Frage widmeten sich die Radebeuler CDU und der CDU Landesfachausschuss Umwelt- und Energiepolitik bei einem jüngst veranstalteten Online-Forum.

Zu der Diskussion waren Michael Beckmann von der TU Dresden und Harald Schwarz von der TU Cottbus-Senftenberg geladen. Die beiden Wissenschaftler warben für mehr Sachlichkeit und Realitätssinn bei der Energiewende. Das geht aus einer Mitteilung des CDU-Stadtverbands hervor.

Wind und Sonne hinken hinterher

Demnach hatten die Wissenschaftler die Versorgungssicherheit besonders hervorgehoben. Kohlekraftwerke könnten nur abgeschalten werden, so die Argumentation, wenn gleichzeitig verlässlich ausreichend erneuerbarer Strom vorhanden ist. Worauf die Experten in ihren Vorträgen auch hinwiesen: Während konventionelle Kraftwerke über rund 90 Prozent gesicherter Leistung verfügen, liege dieser Wert bei Strom aus Wind oder Sonne derzeit nur zwischen null und zwei Prozent. Ursache sei, dass die Versorgung durch Ökostrom aufgrund nicht planbarer Wetterverhältnisse stark schwanke. Während etwa im ersten Halbjahr 43 Prozent des Bruttostromverbrauchs in Deutschland durch erneuerbare Energie gedeckt wurde, lag dieser Wert im gleichen Zeitraum 2020 bei rund 50 Prozent (DNN berichteten).

Damit die Versorgung durch erneuerbare Energie verlässlicher werde, brauche es neue, großvolumige Stromspeicher, etwa in Form von Batterien oder Wasserstoff. Die stünden den Wissenschaftlern zufolge in den nächsten Jahren allerdings noch nicht ausreichend zur Verfügung. Hinzu komme, dass der dafür notwendige Ausbau des Stromnetzes erst zu ungefähr zehn Prozent realisiert sei.

Auf das Machbare konzentrieren

Gleichzeitig werde in absehbarer Zeit erstmals die tatsächlich benötigte Höchstlast unseres Strombedarfs nicht mehr vollständig durch konventionelle Kraftwerke abgesichert sein. Laut Experten führe diese Lücke zu erheblichen Risiken bei der Versorgung. Deshalb komme es darauf an, neben dem Ausbau erneuerbarer Energie aus Wind und Sonne auch rasch einen planbaren und verlässlichen Stromerzeuger zu etablieren – mit möglichst wenig CO2-Emissionen.

Radebeuls CDU-Vorsitzender Werner Glowka zog am Ende der Diskussionsrunde ernüchtert Fazit: „Die Politik tut gut daran, bei der Energiewende Naturwissenschaftlern, Technikern und Ingenieuren genau zuzuhören und sich unter Beachtung des Wünschenswerten auf das Machbare zu konzentrieren.“

Lars Rohwer, energiepolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, wies beim Online-Forum darauf hin, trotz aufgezeigter Risiken die großen Fortschritte der vergangenen Monate nicht zu vergessen. Inzwischen würden auch Banken und die Finanzwirtschaft immer stärker in nachhaltige Energieversorgung und in den Klimaschutz investieren, argumentierte er. Das trage dazu bei, den Umstieg zu beschleunigen.

Diesbezüglich fand Glowka klare Worte: „Der abgeschaltete Stromspeicher vor unserer Haustür, das Pumpspeicherwerk in Niederwartha, mahnt uns jeden Tag zum Handeln.“

Von Sabrina Lösch