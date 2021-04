Radebeul

Neben den Schienen der Lößnitzgrundbahn stapeln sich alte und neue Balken: Momentan werden beschädigte und morsche Holzschwellen durch neue ersetzt. Starkregen im vergangenen August hatte die Schienen zeitweise überflutet.

Die Baumaßnahme im Bereich des Tunnels an der Lößnitzgrundstraße bis zum E-Werk in Radebeul war nicht länger aufschiebbar, erklärte die Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft (SDG) auf Nachfrage. Einige Schwellen sind so mitgenommen, dass sie umgehend ausgewechselt werden müssen. Normalerweise finden solche Bauarbeiten im November statt, wenn die Strecke regulär gesperrt ist.

Laut Plan soll der Abschnitt bis zum Ende des Monats mit neuen Bahnschwellen ausgestattet sein. Für Passagiere gibt es keine Einschränkungen: Die Lößnitzgrundbahn dampft regulär auf ihrer Strecke. Insgesamt investiert die SDG 50.000 Euro in die Baumaßnahme.

Von Sören Hinze