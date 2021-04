Radebeul

„Es rührt mich schon, dass wir das erleben dürfen“, sagt Annegret Fischer, die Pfarrerin der Radebeuler Friedenskirche, und meint damit die komplette Außensanierung der Kirche in Altkötzschenbroda. Nach den Bauarbeiten wird das historische Gebäude einige Generationen ohne Sanierung auskommen, schätzt die Pfarrerin.

Schmiedeeiserner Blumenschmuck und Sandsteinkreuze

Seit einigen Tagen ist das Kulturdenkmal von Gerüsten verdeckt, um das Dach zu erneuern. Schon vor der Turmsanierung, die 2018 endete, wusste die Gemeinde, dass auch das Kirchendach eine grundlegende Sanierung benötigt. Der Schiefer ist beschädigt, an manchen Stellen ist das Dach sogar undicht. „Es wird jetzt einmal ganz neu gedeckt“, erläutert Fischer und erwähnt die letzte Dachsanierung in den Siebzigern. Damals, in der DDR, gab es nicht genügend Schiefer. Deshalb wurden teilweise die alten Schieferplatten erneut verwendet. Ein enormer Aufwand, denn die Arbeiter mussten ganz vorsichtig vorgehen, damit der Stein nicht zerbricht, erklärt sie. Dieses Mal wird der alte Schiefer komplett abgedeckt und ersetzt.

Bis zum Jahresende sollen die Bauarbeiten fertig sein, denn das Baugerüst ist nicht für Frost und Schneefall ausgelegt. „Wir sind froh, dass viele Handwerker von der Turmsanierung beim Dach wieder dabei sind“, erklärt Fischer. Die vielfältige Dachgestaltung mit schmiedeeisernem Blumenschmuck und Sandsteinkreuzen braucht ein breites Spektrum an Handwerkern. So sind nicht nur Dachdecker, sondern auch Schlosser mit am Werk.

165.000 Euro stellte der Bund für die Radebeuler Sanierung zur Verfügung. Dafür hat sich unter anderem der Meißener Bundestagsabgeordnete Thomas de Maizière (CDU) eingesetzt. Dazu kommen weitere 110.000 Euro vom Landesdenkmalamt, Gemeindegelder und finanzielle Unterstützung von der Landeskirche, erläutert Annegret Fischer. Insgesamt wird aktuell mit Kosten von 482.500 Euro für die Dachsanierung gerechnet. Im vergangenen Jahr wurde noch mit rund 400.000 Euro kalkuliert, doch die Baukosten seien gestiegen. Rund 87.000 Euro werden noch benötigt. Damit das Dach möglichst bald wieder dicht ist und die Förderungen nicht verfallen, wurde nun mit den Bauarbeiten begonnen.

Von Sören Hinze