Politisches Tauziehen begleitete das Ende der Aral-Tankstelle auf der Meißner Straße 99. Vor allem der Kaufpreis sorgte zuletzt für hitzigen Diskussionsstoff. Das ans Karl-May-Museum angrenzende Areal mit Tankstelle und Werkstatt soll für eine neue Eingangspforte zum Museumsgelände weichen. Wo früher Benzin getankt wurde, soll künftig ein zentraler Vorplatz des Museums entstehen. Geplant ist auch eine barrierefreie Straßenbahnhaltestelle – so die Idee.

Abgang von Christian Wacker ließ Pläne wackeln

Die Abrissarbeiten haben vor einigen Wochen begonnen. Die grundsätzliche Planung wurde bereits vor über fünf Jahren ins Auge gefasst. Dazu beschloss der Stadtrat 2014 das Sanierungsgebiet „Zentrum und Dorfkern Radebeul-Ost“ zu erweitern, um das Areal neben dem Karl-May-Museum neu zu gestalten. Nach jahrelangen Gesprächen mit Eigentümern, Pächtern und Mineralölkonzern gelang 2019 der Durchbruch. Auf Grundlage ei­nes Gutachtens sollte das 1 000 Quadratmeter große Flurstück in städtischen Besitz übergehen. Ermittelter Kostenpunkt: etwa 936.000 Euro inklusive Folgekosten für Rückbau und Freilegung des Geländes. Dem stimmte der Stadtrat im vergangenen März mit einer Mehrheit von 20 zu vier Gegenstimmen und zwei Enthaltungen zu.

Doch nachdem im vergangenen Mai Christian Wacker das Karl-May-Museum als Direktor verließ und dessen Gründe öffentlich kritisch diskutiert wurden, war der Tankstellenkauf erneut Thema im Stadtrat. Die Fraktion Bürgerforum/Grüne/ SPD wollte den städtischen Kauf per Antrag am 20. Mai aussetzten. Es sei fraglich, ob Neubau und Neukonzeption des Museums in den nächsten Jahren ausgeführt werden können, hieß es im Antrag. Der Fraktion Bürgerforum/ Grüne-Radebeul erschien der Kaufpreis wesentlich überteuert. Außerdem wurde ein Antrag des Museums auf Kofinanzierung bei der Stadt nicht gestellt. Es sei zu befürchten, dass bereits in Aussicht gestellte Fördermittel für den Neubau und die Sanierung des Karl-May-Museums mit Ende der Bundestagsperiode 2021 verfallen. Auf Kosten der Stadt würde eine grüne Millionenwiese entstehen, hieß es von Bürgerforum/Grüne Radebeul im Mai 2020.

Die Stadtverwaltung warb hingegen weiterhin für den Kauf, denn bei einer Verzögerung würde die Förderung das Radebeuler Sanierungsgebiet „Zentrum und Dorfkern Radebeul Ost“ von rund 250.000 Euro wegfallen. Es folgte eine namentliche Abstimmung über die Aussetzung, in der sich die Uneinigkeit bei der Entscheidung abzeichnete: 15 Ja-Stimmen, 20 Ge­genstimmen, keine Enthaltung. Ei­ne knappe Mehrheit, die das Schicksal der Tankstelle endgültig besiegelt. Der Kauf wurde nicht ausgesetzt.

Erstmal wächst Gras drüber

Mittlerweile hat die Stadt das Gelände notariell erworben. Die Finanzierung erfolgt planmäßig durch Eigenmittel der Stadt sowie rund 250.000 Euro für das Fördergebiet, die Bund und Freistaat stiften. Anfang November schloss die kleine Tankstelle ihre Pforten und stellte ihren Betrieb ein. Erste Abrissar­beiten haben begonnen: Zapfsäule, Benzinpreis-Anzeige und die charakteristische blaue Umrandung der Überdachung sind bereits verschwunden. Bis Ende März müssen alle Pächter, unter anderem die Kfz-Werkstatt, aus den Gebäuden ausgezogen sein. Bis Ende dieses Jahres werden die Häuser schließlich abgerissen.

Der Stadtratsbeschluss sieht dort einen kombinierten Museumsstandort Radebeul-Ost vor. Dieser soll den Karl-May-Hain und das Museum sowie Lutherkirche samt Ehrenhain, Kulturbahnhof und Schmalspurbahnmuseum räumlich miteinander verbinden. Die Karl-May-Stiftung werde sich für das Karl-May-Museum erst einmal begleitend beteiligen und auf dem ei­genen Grundstück einige Bereinigungen vornehmen, teilte der neue Vorstandsvorsitzende Volkmar Kunze mit. So soll die zukünftig benötigte Baufreiheit für das neues Empfangsgebäude stufenweise entstehen. Noch ist nicht abzusehen, wie sich das Millionenprojekt finanziell stemmen lässt. Deswegen wird die Stadt nach dem Abriss der Tankstelle auf der freien Fläche erst einmal Gras säen.

