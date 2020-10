Radeberger Zwickelbier bald auch im Silberbergcenter

Radeberg

Radeberger Zwickelbier gab es bisher nur im offiziellen Bierausschank der Exportbierbrauerei oder beim Stadtfest der Bierstadt. Das soll sich in Kürze ändern, kündigten Axel Frech, Geschäftsführer der Exportbierbrauerei, und John Scheller, Inhaber mehrerer Edeka-Märkte, an. Wenn in gut fünf Wochen der neue Edeka-Markt im gerade im Umbau befindlichen Einkaufszentrum an der Badstraße öffnet, dann soll dort auch das bei vielen beliebte unfiltrierte Zwickelbier fließen.

Nicht zum sofortigen Verzehr, sondern abgefüllt in spezielle Siphonflaschen. Der Abfüllvorgang kann dann live mitverfolgt werden. „Ein einzigartiges Angebot“ versichert Frech. Genau 18 Quadratmeter des 1800 Quadratmeter großen Marktes sind für die „Radeberger Heimatwelt“ reserviert. Das Konzept dafür wurde von Kristin Winkler, Teamleiterin Trade Marketing der Exportbierbrauerei entwickelt. Die Idee stammt von Scheller. Er hat es zum Geschäftsprinzip gemacht, seinen Märkten eine regionale Note zu geben. Im vor sieben Jahren eröffneten Edeka-Markt im Stadtzentrum erinnert er an die Geschichte des Radeberger Karosseriebaus, im künftigen „Silberbergcenter“ sollte es „etwas mit dem Radeberger Pilsner“ werden.

„Ich fand die Idee super“, freut sich Frech und hofft nun gemeinsam mit Scheller, dass das auch die Radeberger finden.

Von Bernd Lichtenberger