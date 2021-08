Radeberger Pilsner startet Spendenaktion für Sächsische Schweiz

Pfaffenstein

Bier trinken und damit der Sächsischen Schweiz helfen: Der Bierkonzern Radeberger Pilsner hat eine Aktion gestartet, deren Erlös in drei Projekte im Nationalpark fließen soll. Für jeden im Rahmen der Aktion verkauften Kasten Bier spendet die Brauerei 50 Cent, damit beliebte Ausflugsziele saniert und wiederaufgebaut werden können.

Drei Projekte profitieren von der Aktion

Die Aktion von Radeberger Pilsner heißt „Mein Kasten für unsere Heimat“. Die hat der Konzern ins Leben gerufen, weil in den kommenden Jahren Wanderwege, Holzbrücken, Rastplätze und Stahlkonstruktionen in der Sächsischen Schweiz erneuert werden müssen. Die Spendenaktion läuft bis zum 3. Oktober. Die gesamte Summe geht an den Verein der Freunde des Nationalparks Sächsische Schweiz e. V., der die Projekte ausgewählt hat und umsetzen wird.

Vereinsvorsitzender Thomas Kunach ist dankbar für das Engagement der Brauerei. Er sagt: „Dank der Spende von Radeberger Pilsner können wichtige Maßnahmen zur Sanierung der Wanderwege, die schon länger auf ihre Umsetzung warten, endlich realisiert werden.“

Auch Brauerei-Chef Axel Frech zeigt sich mit der Aktion zufrieden. Die Sächsische Schweiz sei „in ihrer überragender Schönheit ein wichtiger Ort der Naherholung, zum Wandern, Klettern und um in der Natur zu sein“. Und: „Wir haben viel Herzblut in dieses Projekt fließen lassen.“

Diese Projekte will der Verein realisieren

Zum einen muss der Klammweg zum Pfaffenstein dringend saniert werden. Auf das Plateau führen drei verschiedene Wege, einer davon ist der Klammweg. Den hat man erst im Jahr 1913 touristisch erschlossen. Seither zählt er – neben dem Nadelöhr – zum beliebtesten und meist genutzten Aufstieg zum 435 Meter hohen Pfaffenstein. Stufen aus Sandstein führen zwischen hohen Felswänden eine enge Schlucht hinauf. Danach geht es nur noch auf Stegen und Stufen aus Stahl weiter zum Plateau. Die Sandsteinstufen wurden zuletzt vor über 50 Jahren erneuert. Darum müssen sie dringend ausgetauscht werden. Auch die Stahlbauteile werden grundlegend saniert.

Das zweite Projekt betrifft das Polenztal. Dort soll eine Holzbrücke nahe des Gasthauses „Bockmühle“ erneuert werden. In den vergangenen Jahren hat man die Brücke immer wieder notdürftig instandgesetzt, da jährlich über 250 000 Wanderer diese passieren. Eine Rundumsanierung ist zum Erhalt nötig.

Neue Schützhütte nahe des Großen Zschirnsteins

Das dritte Bauprojekt ist die Schutzhütte „Kalkbude“. Sie befindet sich unterhalb des Großen Zschirnsteins bei Reinhardtsdorf-Schöna. Weil im Jahr 2013 ein Baum auf das Häuschen stürzte, musste man es abreißen. Lediglich ein Holzschild erinnert an den in den 1920er-Jahren errichteten Schuppen.

Waldarbeiter verstauten darin einst Werkzeuge, Materialen und zeitweise auch Kalk, woher die Schutzhütte auch ihren Namen erhalten hat. Vor zwei Jahren errichtete der Sachsenforst zwar eine überdachte Sitzgruppe als Zwischenlösung. Der Rastplatz ist allerdings nicht windgeschützt. Nun soll eine neue Schutzhütte her.

Damit der Verein die drei Projekte realisieren kann, benötigt er nach aktuellem Stand rund 100 000 Euro, teilte Brauerei-Sprecherin Katharina Klemm mit. Bisher hat der Konzern 26 000 Euro gesammelt (Stand: 26. August). Die Arbeiten beginnen im Herbst, nachdem die Aktion zu Ende gegangen ist. „Unsere Gäste können die geplanten Verbesserungen schon bald selbst sehen und nutzen“, sagt Tino Richter, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz e. V.

