Im Radeberger Süden soll eine neue Schule gebaut, die derzeitig genutzte Grundschule Süd aber nicht abgerissen werden. So will es der Stadtrat. Fraktionsübergreifend einigte sich darauf das Gremium am Mittwoch im Kaiserhof nach einem Variantenvergleich.

Kein Geld für Sanierung der Grundschule Süd

Damit ist die bisher vorgesehene und bereits mit Fördergeldern untersetzte Sanierung der Grundschule Süd vom Tisch. Im Verlaufe der Planungen hatte sich herausgestellt, dass der für den Sanierungszeitraum erforderliche Containerstandort an der Schillerstraße plus Schulhaussanierung teurer als ein Schulneubau würde. Das hatte die Stadträte zum Umdenken veranlasst. Auch Oberbürgermeister Gerhard Lemm ( SPD) ist der Meinung, ein Neubau nach heutigen Standards sei besser als ein saniertes Schulhaus mit dem Raumzuschnitt der 1960er Jahre. Aber als Kindergarten und Hort könne das in die Jahre gekommene Schulhaus an der Heidestraße nach der Sanierung durchaus noch seinen Zweck erfüllen.

Potenzielle Verzögerung des Baus um fünf Jahre

Lemm gab aber zu bedenken, dass die Stadt nun auch mit dem Risiko leben müsse, dass die Finanzierung des derzeit mit fast 17 Millionen Euro bezifferten Vorhabens unsicher ist und sich der Neubau um bis zu fünf Jahre verzögern kann. Unter dem Motto „Lieber die Taube auf dem Dach als den Spatzen in der Hand“ nahmen die Räte das in Kauf.

Schüler und Lehrer müssen Schadstoffbelastung weiter ausharren

Anlass für die vor zwei Jahren angeschobenen Sanierungspläne ist eine anhaltende Schadstoffbelastung. Seit Jahr und Tag wird die Luft der Schulräume in der früheren Wilhelm-Pieck-Schule von Phenol, Naphtalin und naphtalienähnlichen Verbindungen „bereichert“. Zwar immer nur in einem Maße, bei dem die zulässigen Grenzwerte nicht überschritten wurden. Trotzdem ist das unangenehm. Damit müssen Schüler und Lehrer aber nun nach dem jüngsten Stadtratsbeschluss noch ein paar Jahre leben. Dafür haben die Pädagogen die Aussicht auf künftig deutlich bessere Arbeitsbedingungen. Zudem verspricht die Umnutzung der jetzigen Grundschule einen Platzgewinn für den Hort, die neue Kita und städtische Vereine. Derzeit ist es vor allem der sachsenweit bekannte Spielmannszug Radeberg, der die Kellerräume der Schule für seine Proben nutzt.

