Radeberg

Vertreter der Radeberger Brauerei haben am Dienstag auf Schloss Klippenstein in Radeberg der Stadt eine historische Urkunde als Dauerleihe überreicht. Damit bedankt sich Brauerei-Geschäftsführer Axel Frech für die gute Zusammenarbeit. Der 66-Jährige verabschiedet sich in den Ruhestand. Neuer Chef ist ab Dezember Olaf Plaumann.

Seit 1990 lebt Frech in Radeberg. Damals war er als Mitglied der Geschäftsleitung in die Stadt gezogen. 15 Jahre später übernahm er den führenden Posten. Er habe eine spannende Zeit gehabt, sagte er auf Schloss Klippenstein. Die Marke Radeberger habe sich in die vorderen Ränge spielen können.

„Bier braucht Heimat“

Die Brauerei sei in der Stadt stark verwurzelt und genieße eine große Akzeptanz seitens der Anwohner, so Frech. Täglich würden rund 100 Lkw über die Straßen rollen, nicht eine Beschwerde habe es bislang gegeben.

Ebenfalls anwesend war Oberbürgermeister Gerhard Lemm (SPD), der um den Stellenwert der Brauerei in seiner Stadt weiß: Jeder kenne das Bier, aber nicht jeder wisse, dass zum Bier auch eine Stadt gehöre, sagte Lemm. Nicht ohne Grund schmückt sich Radeberg seit ein paar Jahren mit dem Titel „Bierstadt“.

Lemm sieht eine „existenzielle Bedeutung“ auf beiden Seiten, denn „Bier braucht Heimat“. Er sei sich sicher, dass die Zusammenarbeit weitergeht. Dafür mitverantwortlich ist ab Ende des Jahres Olaf Plaumann.

Urkunde aus dem Jahr 1797

Der 53-Jährige studierte Betriebswirtschaftslehre und arbeitet seit 26 Jahren bei der Brauerei. Angefangen hatte er als Verkäufer, kennt also das „Brot- und Buttergeschäft“, wie er selbst sagte. Die Weichen für den Geschäftsführerwechsel hatte Axel Frech bereits vor drei Jahren gestellt. „Ich freue mich sehr auf die neue Verantwortung“, sagte Plaumann. Sein Ziel sei es, die Marke Radeberger zeitgemäß weiter zu entwickeln. Tiefgehende Umbrüche werde es nicht geben.

Die restaurierte Urkunde mit dem Siegel des Kurfürsten. Quelle: Dietrich Flechtner

Im Anschluss an die Personaldebatte überreichten Frech und Plaumann fast schon symbolisch einen der „herausragendsten Schätze“, die im brauereieigenen Archiv gelagert hatten. Dabei handelte es sich um eine Innungssatzung aus dem Jahr 1797, die Kurfürst Friedrich August III den Brauern verliehen hatte. Von nun an ist die historische Urkunde auf Schloss Klippenstein ausgestellt. Alle Beteiligten waren sich einig, dass das Dokument dort eine gute neue Heimat gefunden hat.

Von Felix Franke