Galerie Klinger zeigt Werke der Künstlerin Angela Hampel

Liegau-Augustusbad

Wir dürfen wieder nach draußen – frei von schlechtem Gewissen, auch mit Begleitung und ohne 15-Kilometer-Beschränkung. Das schließt auch die Möglichkeit ein, Galerien und Kunsthandlungen zu besuchen, darunter die in Liegau-Augustusbad angesiedelte von Eberhard Klinger. Unter dem beziehungsreichen Titel „Draußen“ zeigt er rund 30 Arbeiten auf Papier und Leinwand sowie einige Keramiken von Angela Hampel (geb. 1956).

Es ist im Übrigen die erste Präsentation der weithin bekannten Künstlerin bei diesem seit langem tätigen Galeristen. Natürlich handelt es sich nur um einen kleinen Ausschnitt aus dem reichen und charaktervollen Schaffen dieser Malerin und Grafikerin, die wie andere ihrer Generation in den 80er Jahren auch über DDR-Grenzen hinaus bekannt wurde, 1990 den Marianne-Werefkin-Preis erhielt, und deren vielfältige Werke an zahlreichen Orten der Welt Platz gefunden haben. Die Anziehungskraft ihrer Kunst erwächst aus einer dazumal entwickelten Bildmythologie, die der Sehnsucht nach wahrhafter Partnerschaft Ausdruck verleiht und die sich bis heute fortschreibt.

Anzeige

Idealbild einer Partnerschaft schießt Natur mit ein

Im lausitzschen Räckelwitz geboren, später dort eine Lehre im Forst absolvierend und für einige Zeit auch da arbeitend, ist der Blick für das Wachsen und Gedeihen sowie für die Besonderheit der Landschaft, etwa mit ihren Fischteichen, gegeben. Und sicher hat Angela Hampel schon in diesen frühen Jahren manche von jenen sorbischen Legenden verinnerlicht, die später in dieser oder jener Form in ihrem Schaffen wieder auftauchten, etwa in Gestalt der „Mittagsfrau“. In diesen Kontext gehört auch die bei Klinger zu bewundernde, eindrucksvolle Mischtechnik „Selbst mit Sanddorn“ aus jüngerer Zeit. Über das dunkel gehaltene, eine gewisse Melancholie ausstrahlende Gesicht scheinen sich die Beeren des Sanddorns wie ein Goldregen zu ergießen, der das Bild zum Strahlen bringt.

Weitere DNN+ Artikel

Andere Naturbegegnungen, vor allem wohl mit Sibirien und mit Hochgebirgsregionen, beeindruckten sie nicht nur mit überwältigender Schönheit, sondern ließen wohl auch die Fragilität unserer Welt, ja des Lebens, besonders spürbar werden. So kann man davon ausgehen, dass Angela Hampels Ideal einer Partnerschaft – da zeigt der Feminismus seine ökologische Seite – die uns umgebende Natur einschließt. Schon ihr Diplom an der Hochschule für Bildende Künste Dresden (1982), das bereits unter dem Motto „Partnerschaft“ stand, hatte sie in diesem Sinn bearbeitet.

Künstlerin arbeitet mit Legenden

Ihre von einer eigens entwickelten Personage geprägte Handschrift – neben starken Frauen, androgyne Wesen, Halb-Mensch-halb-Tier-Gestalten aus der antiken Überlieferung sowie Tiere, denen wie den Katzen in manchen religiösen Überlieferungen ein göttliches Wesen zugeschrieben wird – zielt also nicht nur auf die menschliche (weibliche) Selbstbestimmung, sondern auf ein Weltverständnis, das den Menschen in die Natur eingebunden und entsprechend gefordert sieht. Hierin liegt nicht zuletzt die utopische, auf die Zukunft gerichtete Potenz der Kunst Angela Hampels, die sich natürlich – wie Kunst generell – nicht bis in jedes Detail entschlüsseln lässt. Es verwundert nicht besonders, dass in diesem Gedankengebäude der „Guten Hirtin“, die auch in der aktuellen Ausstellung als Grafik auftritt, wohl mehr Fähigkeit zum Ausgleich und zum Bewahren dieser Welt zugesprochen wird als dem männlichen Teil der heutigen Gesellschaft.

Dass es bei „Partnerschaft“ gleichermaßen um Lust und Liebe geht, muss nicht betont werden. Bildhafte Liebende, Verzichtende, Trauernde in Verbundenheit mit Partnern, die auch wunderbar erfasste Tiere und Fabelwesen sein können, kennen alle, die mit Angela Hampels Kunst schon in Berührung gekommen sind. Auch diesmal „brennt“ es auf einer Leinwand metaphorisch zwischen Mensch und Katze. Bei einem Diptychon auf Papier wiederum heißt es „Die Hoffnung stirbt zuletzt“. Frauen, die auch hier der Künstlerin ähneln, halten eine Taube – die Hoffnung – noch in der Hand, haben ihre Träume nicht aufgegeben. Woanders ist es die kluge Schlange, die eine Frau begleitet. Überall sind Legenden im Hintergrund, deren Bogen sich vom Alten Ägypten und den Griechen zu den Sorben oder den Indigenen in Amerika spannt. So fehlen in der Präsentation auch „ Europa und der Stier“ nicht, wobei die Göttin hier dem verwandelten Zeus beherzt in die Hörner greift. Das könnte man auch weit über die Legende hinaus interpretieren. Schließlich stehen solche Stierskulpturen ja mancherorts vor den Börsen dieser Welt.

Etwas Unbändiges spiegelt sich in Hampels Kunst

Der Ausstellungstitel „Draußen“ lässt noch eine weitere Dimension aufscheinen. Sinnbild dafür könnte der berührende „Traurige Clown“ sein, eine auf der Einladung abgebildete Algrafie. Er wirkt wie eine Metapher dafür, dass vielleicht auch die Künstlerin mit Melancholie auf Entwicklungen – nicht zuletzt im Kunstbetrieb – schaut, die sie vor Jahren noch nicht für möglich gehalten hätte. Hatte man es zu Ostzeiten mit durchaus unangenehm agierenden Funktionären zu tun, die auf ideologische „Reinheit“ achteten, steht heute mächtiges Kapital hinter dem Kunstbetrieb, erzeugt mittels Ankauf einen international ausgerichteten Mainstream, der kompatibel ist für große Sammler überall in der Welt. Um sich zu greifen scheint auch eine neue Prüderie, die teils im Gewand von Gendergerechtigkeit daher kommt.

Glücklicherweise gibt es aber partiell auch noch eine Szene, die Kunstschaffende wie Angela Hampel nach wie vor oder auch zunehmend schätzt. Erinnert sei an die Düsseldorfer Ausstellung mit Werken von Künstlern, die wie die Genannte in der DDR ihren Weg begannen. Erwähnt sei auch die Einbeziehung in die derzeitige Präsentation im Schloss Bellevue, zu deren Eröffnung der Bundespräsident die Beteiligten geladen hatte, darunter Angela Hampel. Auch in der aktuellen Ausstellung bei Klinger berührt die Kraft des Ausdrucks, den sie in ihren Arbeiten oft zu erreichen vermag. Besonders in den zahlreichen Grafiken und Mischtechniken zeigt sich nach wie vor etwas Unbändiges in ihrer Handschrift. Hier scheint die Geste zur Form geworden. Wie berührend ist doch ein Blatt wie „Liebster“!

Bis 24. Mai, Galerie Klinger, Schönborner Straße 12, Radeberg, OT Liegau-Augustusbad, geöffnet Mi–Fr 14–18, Sa 10-14 Uhr.

Internet: www.galerieklinger.de

Von Lisa Werner-Art