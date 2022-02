Radeberg

So langsam tut sich wieder etwas auf dem Fußballfeld des SV Einheit aus Radeberg. Denn nach drei langen Monaten ohne Auftritte, heißt es am Wochenende endlich wieder „Manege Frei!“ für Samuel-Endres und seinen Familien-Zirkus. Normalerweise überlässt der örtliche Fußballverein dem Circus Magic in der Winterpause den Platz für den traditionellen Radeberger Weihnachtszirkus. Wegen Corona musste die Familie allerdings ohne Shows auf dem Sportplatz ausharren. Die DNN haben vor der großen Wiedereröffnung mit dem Zirkus-Chef über den Neustart, die Corona-Zeit und die heftigen Unwetter der letzten Wochen gesprochen.

„Tolles Wetter oder?“, beginnt Samuel Endres zur Begrüßung auf dem noch vom Regen aufgewühlten Fußballfeld. Eine willkommene Abwechslung für den 52-Jährigen, der mit seiner Familie dem Wind und Wetter ausgesetzt war. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, gerade weil wegen der Stürme der letzten Wochen alles niet- und nagelfest gemacht werden musste. „Das waren ein paar schlaflose Nächte“, erinnert sich Samuel Endres. „Wir leben hier ja quasi in der Natur. Wir mussten wirklich alles komplett abbauen. Das Zelt wäre uns sonst definitiv weggeflogen“, so Samuel Endres weiter.

Andauernd musste die Familie mitten in der Nacht bei Starkwind und Regen nach draußen und kontrollieren, ob die rund 25 Tiere, die in der Zeit in den Anhängern in Sicherheit gebracht wurden, und die Ausrüstung unversehrt bleiben. Am Ende sei aber alles gutgegangen, sodass dem Neustart am Sonnabend Nichts mehr im Weg stehe.

Vier Kamele sollen bei der neuen Vorführung dabei sein. Quelle: Steffen Manig

Die zwangsverordnete Corona-Pause hat die Familie für Reparaturen und Proben genutzt. Natürlich hat die Truppe dabei auch neue Nummern für die Gäste in Radeberg einstudiert. „Zum ersten Mal wird es eine Show mit vier Kamelen geleichzeitig in der Mange geben“, kündigt das Zirkus-Oberhaupt an. Neben den Wüstenbewohnern gibt es für die Gäste unter anderem noch Argentinische Mini-Ponys, laut Endres „die kleinsten Pferde in ganz Sachsen“, Mini-Tinkas aus England, schottische Hochlandrinder, viele Hunde und ein bulliges indisches Zebu zu bestaunen.

In den Pausen zwischen den Shows im Hauptzelt dürfen die Besucher nach Wunsch auch mit in die Ställe und können sich nach den Tieren erkundigen und Fragen loswerden. Die kleinen Besucher können den tierischen Zirkusprofis ganz nahe kommen, denn der Circus Magic bietet nach den Vorstellungen für sie Ponyreiten an. Auch für den kleinen Hunger gibt es allerlei Süßes wie Zuckerwatte, gebrannte Mandeln und Lebkuchenherzen.

Kurz vor Beginn kam die Absage

Die Erleichterung, dass es wieder losgehen kann sieht man dem vierfachen Familienvater regelrecht an. Den letzte Auftritt, der Geld in die Kasse brachte, hatte der Zirkus am 22. November in Peiz. Kurz bevor es am 22. Dezember in Radeberg losgehen sollte – alles war aufgebaut, die Werbung war bereits überall verteilt und der Zirkus hatte schon viel Erspartes investiert – kam die E-Mail mit der Absage. „Den Verlust, den wir dadurch und durch die Corona-Zeit generell gemacht haben, werden wir nie wieder aufholen können“, bedauert Samuel Endres.

Seitdem verharrt der Zirkus auf dem Sportgelände des SV Einheit Radeberg und lebt von Ersparnissen sowie Unterstützern aus Hellerau, Weinböhla und ganz Sachsen, die Sachspenden, Futter und Weidefläche zur Verfügung stellen.

Von Stadt oder Staat habe der Zirkusdompteur allerdings keine Hilfe bekommen. Er und seine Familie fühlten sich in dieser Hinsicht im Stich gelassen. 2020 konnte der Circus Magic drei Monate auftreten, 2021 waren es vier. Normalerweise tourt der Familienbetrieb volle elf Monate durch ganz Deutschland. „Wenn wir nicht sparsam gewesen wären und Privatpersonen uns nicht geholfen hätten, hätten wir es wohl nicht geschafft“, sagt Samuel Endres. Er betont aber: „Wir sind kein Bettelzirkus. Wir wollen unser Geld selbständig verdienen, so wie wir es immer getan haben.“ Die beste Unterstützung sei jetzt einfach, die Shows zu besuchen und zusammen einfach Spaß nach der langen Lockdown-Pause zu haben.

„Die Show muss weitergehen“

In den acht Monaten ohne Auftritte und vollen Kassen habe sich die Familie schon Gedanken gemacht, ob der Betrieb noch einen Sinn mache oder ob man nicht einfach alles verkaufen solle. „Wir haben uns aber auf unsere Traditionen besonnen und gesagt ,Wir machen weiter’. Das ist, was wir tun und schon immer getan haben“, zeigt sich der 52-Jährige zuversichtlich. „Die Show muss weitergehen.“

Der Circus Magic, der mittlerweile in der sechsten Generation besteht, öffnet morgen ab 16 Uhr bis zum 6. März ihre Zelte an der Heidestraße. Danach geht es weiter in die Landeshauptstadt Dresden, wo es vom 10. bis 27. März in Seidnitz dann wieder heißt: „Manege Frei!“

Von Tim Krause