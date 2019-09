Querelen um SPD-Mandat im Meißner Kreistag

Meißen/Radebeul

Die neue Legislatur des Kreistages Meißen ist nach der konstituierenden Sitzung erst eine Woche alt und schon müssen die Mandatsträger nachsitzen. Landrat Arndt Steinbach ( CDU) hat gegen die Ablehnung des Mandatsverzichts Christine Schurigs ( SPD) durch die Mehrheit des Kreistages Widerspruch eingelegt und für den 2. Oktober dieses Jahres eine Sondersitzung einberufen.

Auf dieser Sitzung gibt es nur einen Tagesordnungspunkt. Und zwar sollen die Kreisräte anerkennen, dass bei Schurig ein wichtiger Grund vorliegt, dass sie ihr bei der Kommunalwahl im vergangenen Mai im Wahlkreis 5 errungenes Mandat nicht antreten muss. Auf der konstituierenden Sitzung hatte eine Mehrheit aus AfD und CDU das abgelehnt und sie zur Kreisrätin verdonnert.

Entscheidung rechtswidrig

Nach Auffassung des Landrates war diese Entscheidung nach Paragraf 16 Absatz 1 Nummer 3 der Sächsischen Landkreisordnung rechtswidrig. Denn laut dieser Regelung liegt ein wichtiger Grund für einen Mandatsverzicht vor, wenn der Mandatsträger oder die Mandatsträgerin mindestens zehn Jahre dem Kreistag angehört oder ein anderes Ehrenamt bekleidet hat. Schurig war von 2005 bis 2009 und von 2014 bis 2019 Stadträtin in Radebeul sowie von 2012 bis 2014 Kreisrätin des Kreistages Meißen. Sie habe damit mehr als zehn Jahre öffentliche Ehrenämter bekleidet und erfülle den in Nummer 3 genannten Tatbestand. Der Kreistag müsse daher ihren Grund zur Ablehnung des Kreistagsmandats anerkennen, heißt es.

„Der Widerspruch des Landrats und die Einberufung einer Sondersitzung ist folgerichtig. Das Bündnis aus CDU und AfD hat somit nicht nur bestehendes Recht gebeugt, sondern auch den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern die Kosten einer vollkommen unnötigen Kreistagssitzung auferlegt“, kommentiert Eva Oehmichen ( Bündnis 90/Die Grünen), Vorsitzende der Kreistagsfraktion von Grünen und SPD, die Entscheidung des Landrates. Und SPD-Kreisrat Christian Bartusch ergänzt: „Ratlos macht es, dass der Präsident des Sächsischen Städte- und Gemeindetags Bert Wendsche diesen rechtswidrigen Beschluss unterstützt, da ihm als langjährigem Oberbürgermeister die rechtlichen Grundlagen durchaus bekannt sein sollten.“

Für Schurig würde Thomas Gey nachrücken

Der ganzen Angelegenheit haftet ein brisantes Detail an. Denn bei einem Mandatsverzicht bleibt der Stuhl im Kreistag nicht verwaist. Für Schurig würde Thomas Gey nachrücken. Er ist nicht nur langjähriger Stadtrat in der Lößnitzstadt, sondern war in der vergangenen Legislatur Chef der SPD/Grünen-Kreistagsfraktion. Bei der Kommunalwahl hat er den direkten Einzug in den Kreistag nicht geschafft.

„Es geht nicht um Herrn Gey. Wer nachrückt, ist uns egal“, betont Radebeuls OB Bert Wendsche (parteilos), der der CDU-Kreistagsfraktion vorsteht. Die Kommunalwahl sei eine Personenwahl und der Souverän, das Volk, habe sich für Christine Schurig als Mandatsträgerin entschieden. In der CDU-Fraktion gibt es Zweifel, ob die vorgebrachte Begründung nicht dem Sinn und Zweck des Grundsatzes der Personenwahl widerspreche. Denn wer nach der Wahl mit dem Verweis auf seine zehnjährige Ehrenamtstätigkeit auf das Mandat verzichtet, hätte sich vorher nicht nominieren lassen sollen. Das Votum des Souveräns sei zu respektieren, meint Wendsche. Wie sich die CDU-Kreistagsfraktion bei der erneuten Abstimmung auf der Sondersitzung verhält, ist noch nicht entschieden.

Von Silvio Kuhnert