Quer durch Meißen in wenigen Klicks: Interaktive Stadtführung kommt bald

Meißen/Radebeul

In 30 Minuten vom Meißner Dom zur Porzellanwelt und über die Elbe zu den Weinbergen – ganz ohne Schwitzen oder Hektik: Dieses Angebot bietet die Stadt Meißen künftig ihren Gästen. Die Tourist-Information hat dazu ei­ne interaktive, digitale Stadtführung mit dem Namen „Zoom Meißen“ entwickelt. Die Erlebnistour ist via Smartphone nutzbar und rückt Besucher selbst in den Mittelpunkt. Man benötigt den Angaben nach für die digitale Stadtführung lediglich „Locandy“, eine GPS-basierte App von einem der Entwicklungspartner.

Besucher als Werbebotschafter für Meißen

„Wir wollen hier im wahrsten Sinne des Wortes neue Wege gehen: dynamisch, erlebnisorientiert und barrierefrei“, sagt Christina Czach, Leiterin der Meißner Tourist-Info. Neben Geschichten und Fakten rund um die Domstadt stehe die Selbstinszenierung wie auch die Inszenierung der Stadt im Fokus. Das funktioniert so: Selbst aufgenommene Bilder teilen Nutzer über das integrierte Foto-Tool der App in den sozialen Medien. Das mache Besucher selbst zu Werbebotschaftern für die Stadt.

Neben der primären Tour bietet Zoom Meißen auch eine zweite, bequemere Route. Eine dreidimensionale Panorama-Ansicht ermöglicht den digitalen Besuch schwer zugänglicher Orte. „Mit inklusiven Inhalten und digitalen Ausgleichsangeboten wollen wir Meißen für alle erlebbar machen“, sagt Christina Czach. Auch Ratefragen, Suchaufgaben und kleine Fotowettbewerbe tragen zur Erheiterung der Nutzer bei.

Zoom Meißen in vier Sprachen verfügbar

Die interaktive Stadtführung soll bis zum Sommer 2022 an den Start gehen. Zoom Meißen wird in den Sprachen Deutsch, Polnisch, Tschechisch und Englisch verfügbar sein. Für die Zukunft planen die Betreiber unter anderem Themenrouten. „Gerade das letzte Jahr hat gezeigt, dass wir uns breiter aufstellen, flexibel auf die Gäste zugehen und Angebote bereithalten müssen, die jederzeit individuell abruf- und nutzbar sind“, so Christina Czach.

Für die Projektidee erhielt die Tourist-Information Meißen den Innovationspreis „Sachsen geht weiter“. Die Siegerbeiträge des Wettbewerbs zeichnete Sachsens Kultur- und Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) vergangenen Freitag aus. Die interaktive Stadttour durch Meißen hat es – gemeinsam mit drei weiteren Projekten – in die höchste Preiskategorie geschafft. Die Prämie: 25 000 Euro. Das Geld fließt laut Stadtverwaltung direkt in die Umsetzung des Konzepts.

Mit dem Wettbewerb „Sachsen geht weiter“ will der Freistaat die sächsische Tourismuslandschaft bei der Entwicklung von Ideen und Konzepten unterstützen. So soll sich die von der Pandemie gebeutelte Branche den erschwerten Bedingungen der Coronakrise besser anpassen, so jedenfalls die Hoffnung.

Das Format organisieren die Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen und der Landesverband der Kultur- und Kreativwirtschaft Sachsen. Neben dem Preisgeld erhalten die Gewinner des Wettbewerbs auch ein professionelles Mentoring-Programm. Experten aus der Branche helfen dabei, die eingereichten Projekte erfolgreich umzusetzen.

Internet sachsen-geht-weiter.de

Von Sabrina Lösch