Quarantänefälle in der Pirnaer Stadtverwaltung

Pirna

In der Pirnaer Stadtverwaltung sind aufgrund positiver Corona-Befunde einige Quarantänefälle aufgetreten, unter denen sich auch Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) befindet.

Hanke wies am Donnerstagmorgen ein positives Ergebnis auf. „Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Die betroffenen Mitarbeiter haben sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben. Bei diesem Virus gilt es, sofort die Kontakte zu reduzieren. Ich bin froh, dass wir bereits in der ersten Welle eine funktionierende Home-Office-Strategie entwickelt haben“, so Hanke.

Für den Bürger haben diese Entwicklungen keine weiteren Einschränkungen zur Folge, heißt es aus dem Rathaus. Lediglich die Stadtratssitzung am 4. Mai wurde auf den 18. Mai verschoben.

