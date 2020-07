Radebeul

Nach 26 Monaten Laufzeit hat die Kinderarche Sachsen mit ihrem Präventionsprojekt „Auf geht’s: Kerngesund und springlebendig“ die Ziellinie erreicht. Zum Abschluss feierten Kinder und Erwachsene nun ein gesundes Fest am Standort der Geschäftsstelle in Radebeul.

Über 100 Kinder, Jugendliche und Mütter aus Kinderarche-Einrichtungen in Crimmitschau, Leubnitz, Wuischke und Katschwitz hatten sich während der Projektlaufzeit intensiv mit gesunder Ernährung und Bewegung befasst. Die Kosten in Höhe von 220 000 Euro übernahmen die Ersatzkassen.

An verschiedenen Stationen zeigten die Kinder und Jugendlichen, wie sie die Ziele des Projekts in der Praxis umsetzen, zum Beispiel mit der Zubereitung gesunder Speisen wie Obst-Pizza, Kräuter-Crepes, einer kalten Sommersuppe aus dem Hexenkessel und exotischen Getränken sowie auf einem Parcours mit Ausdauer- und Koordinationsübungen.

Für ihren großen Einsatz während der vergangenen Monate dankten Kinderarche-Vorstand Matthias Lang und die Leiterin der Landesvertretung Sachsen des Verbandes der Ersatzkassen (Vdek), Silke Heinke, den beteiligten Mädchen und Jungen und überreichten jedem eine Medaille. Gemeinsam feierten sie die Premiere eines kurzen Filmes über das Projekt. Darin begleitet der Filmer Dirk Lienig die Kinder und Jugendlichen im „Haus am Czorneboh“ im Dorf Wuischke einen Tag bei ihren Aktivitäten.

„Uns als Kinderarche Sachsen ist es sehr wichtig, dass Kinder und Jugendliche gesund und glücklich aufwachsen“, sagt Kinderarche-Vorstand Matthias Lang. „Das Projekt hat uns dabei geholfen und wir sind sicher, dass die jungen Menschen vieles von dem, was sie gelernt haben, nun mit in ihr Leben nehmen.“ Silke Heinke betonte: „Wenn Teenagermütter nach einem anstrengenden Tag noch Freude an Sport haben und Kinder den Zuckergehalt von Lebensmitteln hinterfragen, dann beeindruckt mich das. Unser gemeinsames Projekt hat einen starken Impuls zu Verhaltensänderungen gegeben.“

Der Film über das Projekt „Auf geht’s: Kerngesund und springlebendig“ ist unter www.kinderarche-sachsen.de verfügbar.

Von Birgit Andert