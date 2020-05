Privatbrauerei in der Coronakrise – Flaschen retten Einbruch bei Fassbierabsatz nicht

Meißen

Optimistisch war die Privatbrauerei Meissner Schwerter in dieses Jahr gestartet. Entgegen dem Trend der Branche verzeichnete sie in den Vorjahren Wachstumsraten im zweistelligen Bereich sowohl beim Ab- als auch Umsatz. Doch dann kam die Coronapandemie.

„Das hat uns hart getroffen, wie viele andere Firmen in diesem Bereich“, sagt Marketingleiter Norbert Rogge. Zwischen 30 000 und 40 000 Hektoliter brauen die Meißner im Jahr. Davon sind 30 Prozent Fassbier – ein verhältnismäßig hoher Anteil. „Auf diesen Fakt schauen wir in regulären Jahren gern“, so Rogge. Denn bei Fassbier ist der Ertrag höher als beim Flaschenbier.

Azubi Toni Haase kontrolliert am neuen Sudkessel die Maische für das saisonale Bier „Elbsommer“. Quelle: Silvio Kuhnert

Doch durch die wochenlange Schließung gastronomischer Einrichtungen kam der Fassbierverkauf mächtig ins Stocken. Im März brach er um die Hälfte zusammen, im April fiel er komplett weg. Bis jetzt sind rund 20 Prozent Rückgang beim Fassbierabsatz zu verzeichnen. Zwar stieg in der Coronakrise die Nachfrage nach Flaschenbier. „Rund zehn Prozent haben wir mehr verkauft“, so Rogge. Doch das kann die Umsatzeinbußen nicht kompensieren – zumal die Privatbrauerei an vier Standorten, zwei in Meißen und zwei in Moritzburg, selbst Gastronomie betreibt. Außerdem beliefert sie rund 200 Gaststätten in der Region mit ihrem Gerstensaft.

Seit Mitte des Monats dürfen Restaurants und Biergärten wieder öffnen. „Das Geschäft zieht verhalten an.“ Das lässt Rogge hoffen, dass das bereits in Fässern abgefüllte Bier nicht weggeschüttet werden muss. Doch einen vergleichbaren Sommer wie in den beiden Vorjahren wird es nicht geben. Denn viele Feste sind abgesagt, die Fußball-EM ist nach 2021 verschoben und auch auf der Hutbergbühne in Kamenz kann die Brauerei diese Saison nicht den Durst der Konzertbesucher löschen.

Durch die Wiedereröffnung der Gastronomie kann Braumeister Robert Kaeßler an der neuen Anlage Fassbier abfüllen. Quelle: Silvio Kuhnert

Mit diesem herben Einschnitt hat die Privatbrauerei nicht gerechnet. Sie war auf Wachstum eingestellt. Vom Trend zu regionalen und Spezialitätenbieren konnte sie in den Vorjahren profitieren – sechs, wie Pils, Urhell, Keller- oder Schwarzbier, gehören zum Standardsortiment, hinzu kommen drei saisonale Biere, wie Sommerbier, Maibock und Bock. In den beiden vergangenen heißen Sommern war die Brauerei sogar an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen, weshalb sie ei­nen mittleren siebenstelligen Betrag investierte. Sie erweiterte unter anderem das Sudhaus um einen Kessel, kaufte eine vollautomatische Fassbierabfüllanlage, vergrößerte den Fuhrpark, erwarb neue Bierkisten und Flaschen sowie Schankwagen und ein Festzelt. Letzteres ruht noch eingepackt auf dem Hof. „Wir werden das Zelt dieses Jahr nicht häufig oder überhaupt nicht aufstellen“, so Rogge.

Rund 70 Mitarbeiter zählt die Privatbrauerei, davon 40 in der Gastronomie wie beispielsweise in der Brauereigaststätte „Zum Schwerter Bräu“ an der Ziegelstraße in Meißen. Das gesamte Personal aus Küche und Restaurant musste in Kurzarbeit gehen. Ein Teil der Belegschaft ist jetzt – trotz Wiedereröffnung seit Mitte des Monats – noch von der Regelung betroffen.

Von Silvio Kuhnert