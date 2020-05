Premium-Wanderweg durch den Lößnitzgrund geplant

Radebeul

Der Lößnitzgrund war ab Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1930er Jahre hinein das Naherholungsgebiet der Region. Mühlen und Ausflugsgaststätten lockten Radebeuler und ihre Gäste an. Heutzutage pilgern Tausende zu den Karl-May-Festtagen immer am Wochenende nach Himmelfahrt in das Tal, wenn nicht Großveranstaltungen durch die Coronapandemie ausfallen müssen. Den Rest des Jahres befindet es sich jedoch in einer Art Dornröschenschlaf. Aus diesem wollen den Lößnitzgrund nun die beiden Kommunen Radebeul und Moritzburg holen. Sie planen einen Premium-Wanderweg zwischen den Bahnhöfen der Lößnitzgrundbahn.

Start am Bahnhof Radebeul-Ost

„Erlebnisweg durch die Natur- und Kulturlandschaft zwischen Radebeul und Moritzburg“ lautet der Arbeitstitel für das Vorhaben. Rund zwölf Kilometer ist die Route lang. Sie führt durch vielfältige Landschaften – die Stadt- und Weinlandschaft Radebeuls, den Lößnitzgrund sowie die Teich- und Kleinkuppenlandschaft Moritzburgs, sagte Landschaftsarchitekt Hans-Peter Bender, als er das Vorhaben auf der jüngsten Stadtratssitzung in der Lößnitzstadt vorstellte. Mit seinem Büro Bender Freiraumplanung arbeitet er an der Entwicklung der Wanderroute.

Anzeige

Start- und Ausgangspunkt ist der Bahnhof in Radebeul-Ost. Von dort führt der Weg zunächst ins Karl-May-Museum und weiter zur Hoflößnitz, bevor die Wanderer den Lößnitzgrund betreten. Durch das Tal verläuft die Strecke ein weites Stück parallel zur Lößnitzgrundbahn. Über den Moritzburger Ortsteil Friedewald erreicht man den Dippelsdorfer Teich am „Roten Haus“, wo alljährlich von Juni bis August der Kunstsommer Moritzburg mit Ausstellungen und Veranstaltungen lockt. Am Teich entlang und an Bad Sonnenland vorbei erreichen die künftigen Ausflügler über die Kleinkuppenlandschaft schließlich Moritzburg und die Endstation der Route am Bahnhof. „Von hier aus kann man die Rückfahrt mit der Lößnitzgrundbahn antreten“, so Bender.

Weitere DNN+ Artikel

Premium-Zertifikat eröffnet neue Werbemöglichkeiten

Derzeit ist die Route nicht durchgängig begehbar. Deshalb wollen die beiden Gemeinden jeweils auf ihrem Territorium Lücken schließen, die vorhandene Wegbeschaffenheit verbessern, die Sicherheit entlang der Bahnschienen erhöhen, die Querung des Lößnitzbaches sicherer und komfortabler gestalten, Uferbereiche sichern, neue Rastplätze beispielsweise in Form eines Tipis sowie Info-,-Spiel- und Erlebnisstationen schaffen. Im Bereich Moritzburg wird es eine neue Querung über die Bahnschienen geben. Rund 400.000 Euro sind als Investitionssumme geplant. Die beiden Kommunen hoffen auf eine 85-prozentige Förderung.

Nach seiner Fertigstellung soll dieser Weg durch das Deutsche Wanderinstitut als Premium-Wanderweg zertifiziert werden. Durch die Zertifizierung besteht die Möglichkeit, auf verschiedenen Plattformen präsent zu sein sowie in Wanderführer hineinzukommen, um neue Touristen anzulocken.

Von Silvio Kuhnert