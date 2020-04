Totenköpfe, weinende Engel, steinerne Rüstungen: Zu DDR-Zeiten war der Kreuzgang des Freiberger Doms so verfallen, dass er abrissreif war. Nun wurde die mit zahlreichen Grabplatten geschmückte „steinerne Galerie“ umfassend restauriert und wieder eröffnet.

Ein Totenkopf, das wohl kaum erklärungsbedürftige Todessymbol, wird ganz gern einem Wurm kombiniert, so auch auf einem Grabmal in Freiberg. Quelle: C. R.