Coswig/Meißen

In der vergangenen Woche ist der Künstler und Ehrenbürger Coswigs, Professor Heinz Werner, im Alter von 91 Jahren verstorben. Seine frühere Wirkungsstätte, die Staatliche Porzellanmanufaktur Meissen, möchte ihm nun eine gesonderte Ausstellung widmen.

Werner war über 50 Jahre lang in der Manufaktur tätig und gehört zu den bedeutendsten Meißener Künstlern der Moderne. Er entwarf etwa 100 Dekore, zahlreiche Unikate und Wandgemälde. Dafür ließ er sich bei verschiedenen Studienreisen durch die Welt inspirieren.

„So stecken die Werke von Prof. Werner voller Lebensfreude, Liebe und Heiterkeit“, schreibt die Manufaktur in ihrem Nachruf. Von Werner stammt auch das bei Sammlern beliebte Dekor „1001 Nacht“, welches er 1966 erstmals entwickelte. Ebenso entwarf er die Dekore „Sommernachtstraum“ und „Blaue Orchidee auf Ast“.

Heinz Werner wurde am 27. August 1928 in Coswig geboren und trat 1943 als Zeichenschüler in die Porzellanmanufaktur ein. Dort blieb er bis zu seinem Ruhestand.

Aufgrund seiner Erfahrungen berief ihn die Hochschule für Kunst und Design Burg Giebichenstein in Halle zum Professor. Seine Werke sind heute in Museen Japans und den USA zu sehen, waren aber auch schon in der Coswiger Karrasburg, im Rathaus und im Evangelischen Gemeindezentrum ausgestellt.

Sein Triptychon aus Meißner Porzellan schmückt das Trauzimmer des Coswiger Rathauses. Auch in Dresden hat er seine Spuren hinterlassen: Am großen Wandbild im Bahnhof Neustadt, das seit 2002 die Helle ziert, wirkte er ebenfalls mit.

2009 erhielt Heinz Werner die Ehrenbürgerwürde seiner Heimatstadt. Noch bis morgen können sich Interessierte in das Kondolenzbuch im Foyer des Coswiger Rathauses eintragen. Wann die Ausstellung in der Porzellanmanufaktur Meißen beginnt, ist noch nicht bekannt.

Von Lisa-Marie Leuteritz