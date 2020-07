Dresden

Pünktlich zur Sommerzeit präsentiert die Porzellanmanufaktur Meissen ihr neues Service „Blue Treasures“. Tatsächlich wurden hier so einige Schätzchen ausgegraben, denn die maritimen Unterwassermotive sind allesamt historischen Ursprungs und wurden für die neue Reihe modern interpretiert.

Otto Eduard Voigt hatte die bewegten Unterwassermotive Ende des 19. Jahrhunderts entworfen - nun kommen sie mittels klassischer Unterglasurmalerei auf den Teller. Dabei wird das Kobaltblau mit Wasser in unterschiedlichen Verhältnissen aufgemischt, um die verschiedenen Farbnuancen zu erzielen – eine Technik, die jahrelange Erfahrung und höchste Präzision erfordert, denn Patzer verzeiht sie nicht.

Urlaubsfeeling auf dem Tisch

Doch sind sie einmal gebrannt, werden die Teller aber zum pflegeleichten Hingucker - denn weder Spülmaschine noch Mikrowelle oder Hochstapelei können dem Dekor nun noch etwas anhaben. Stattdessen sollen die präzise gearbeiteten Meerestiere für Freude am Tisch sorgen – und gerade in diesem Jahr ein bisschen Urlaubsfeeling in die eigenen vier Wände bringen, schließlich hat Corona so manche Urlaubsreise ans Meer vereitelt.

Allerlei Meerestiere schmücken die Teller. Quelle: Dietrich Flechtner

Grundlage für das Service ist die beliebte Form Cosmopolitan – wer hiervon schon Teile im Schrank hat, kann immer wieder neue Kombinationen kreieren. Auch die Reihe Blue Treasures funktioniert nach dem Mix-and-Match-Prinzip: alle Motive lassen sich nach persönlichem Geschmack zusammenstellen. Es muss also nicht immer das klassisch-einheitliche Service sein.

Rund 60 bis 90 Minuten braucht ein geübter Porzellanmaler für eines der Ton-in-Ton-Motive. Zwar ist das Resultat dieser Handarbeit vergleichsweise erschwinglich, hat aber dennoch seinen Preis: ab 129 Euro aufwärts kosten die einzelnen Geschirrteile.

Ab August im Kastenmeiers im Einsatz

Wer da nicht sofort zuschlagen will, kann die schönen Teller aber auch zunächst in ihrem natürlichen Lebensraum testen: Ab August serviert Gourmetkoch Gerd Kastenmeier in seinem Restaurant im Hotel Taschenbergpalais Kempinski wieder für mindestens drei Monate ein täglich wechselndes Vier-Gang-Menü auf dem edlen Porzellan. Die „Blanko-Variante“ der Linie Cosmopolitan nutzt er bereits seit acht Jahren: „Die Teller sehen auch nach rund 100 Essen pro Abend noch aus wie am ersten Tag“.

Die kobaltblauen Meerestiere auf weißem Porzellangrund haben es ihm sofort angetan, 40 Garnituren mit je vier Motiven hat er sich bereits gesichert und freut sich, diese bald zum Einsatz zu bringen. Schnecken, Hummer und Fische lieferten sogleich eine Vielzahl von Inspirationen für sein Überraschungsmenü, dass sich Gäste für 55 Euro pro Person schmecken lassen können.

Hummer und Langusten statt Seepferdchen

Das niedliche Seepferdchenmotiv kommt im Kastenmeiers aber nicht auf den Tisch: „Das kocht sich so schlecht“, lacht der Fischspezialist, dessen Restaurant vom Magazin „Feinschmecker“ unter die zwölf besten Fischrestaurants in Deutschland gewählt wurde. Statt Seepferdchen landen also vornehmlich andere Meerestiere auf dem neuen Porzellan. Überraschungsfreudige Gäste können sich etwa von Hummerrisotto, gebackenem Langustensushi mit asiatischem Spargelsalat und Koriandermajonnaise oder verschiedenen Edelfischen den Gaumen kitzeln lassen.

Das Menü ist außerdem Teil eines Hotelarrangements, das Gäste nach Dresden und in die Porzellanmanufaktur Meissen einladen und den Tourismus nach dem Lockdown wieder in Schwung bringen soll. Zum Menü gibt es dann auch noch die Weinbegleitung, Übernachtung, Frühstück sowie die Nutzung des Spa-Bereiches und weiterer Annehmlichkeiten des 5-Sterne-Hotels. Das Paket gibt es ab 360 Euro pro Person.

