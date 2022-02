Pirnas Nachtwächter Wolfgang Bieberstein ist zurück

Pirna

Der Pirn’sche Nachtwächter geht am Freitag um 19 Uhr wieder auf seine Altstadt-Tour durch die Gassen der Elbstadt. Diesmal will Darsteller Wolfgang Bieberstein wegen der laufenden Winterferien vor allem das junge Publikum, das sich gerade vom Schulstress erholt, ansprechen. Der 73-Jährige nach Corona gut genesene Pirnaer hat eine „sehr familienfreundliche“ Sonderführung ausgeschrieben. So hat diesmal auch kleine Gehilfen: Sein neunjähriger Enkelsohn und die sechsjährige Enkeltochter begleiten Wolfang Bieberstein durch die Nacht.

Unterwegs kommt Bieberstein nicht umhin, auf den 300. Geburtstag von Canaletto einzugehen. Der venezianische Maler Bernardo Bellotto (1722–1780) hat zu Zeiten des Hochbarock Ansichten von Pirna auf mehreren Veduten verewigt. „Wir werden uns aber auch Gruselecken anschauen“, sagt der Hobby-Darsteller, der ein unvergessliches Hör- und Schauerlebnis verspricht.

Jetzt wieder regelmäßige Führungen

„Die Stadt ist meine Bühne und ihre Geschichte meine Lehrmeisterin“, sagt der rüstige Senior. „Viel zu lange habe ich der Stadtpolizei das Feld überlassen“, meint Wolfgang Bieberstein, der sich vorgenommen hat, jetzt wieder regelmäßig im historischen Stadtzentrum in Erscheinung zu treten.

Das Pirnaer Urgestein beginnt seine Runde um 19 Uhr vor dem Canalettohaus am Markt. „Vollzahler löhnen für die Gehstunde 9 Euro, ermäßigte weniger“, kündigt Wolfgang Bieberstein an.

Von Daniel Förster