Pirna

Gegen die Abschiebung der georgischen Familie I. am vergangenen Donnerstag regt sich Bürgerprotest. Mit ihrer Petition „Bring Back Our Neighbours“ setzen sich Freunde und Nachbarn der neunköpfigen Familie nun dafür ein, dass diese wieder nach Pirna zurückkehren darf.

„Der Landrat soll die Ausländerbehörde anweisen, dass sie der Familie eine Betretenserlaubnis ausstellt, damit die Familie legal wieder einreisen kann und hier ihr Härtefallverfahren durchführen kann“, heißt es in der Petition, die am Sonntagnachmittag 1776 Unterschriften zählte.

Familie bestens integriert

Laut den Petenten lebte Familie I. fast zehn Jahre in Pirna, bevor sie am Donnerstag im Rahmen einer Sammelabschiebung vom Flughafen Halle/Leipzig nach Georgien gebracht wurde. Die Eltern mit ihren sieben Kindern zwischen drei und elf Jahren seien beide berufstätig gewesen, hätten viele Freundschaften geschlossen und sich in der Nachbarschaft und bei der Tafel engagiert. Auch deshalb sei Familie I. „unrechtmäßig abgeschoben“ worden. Ein Fehler, den der Freistaat Sachsen „rückgängig machen“ müsse.

Dramatische Szenen bei nächtlicher Abschiebung

Zudem kritisieren die Petenten die Herangehensweise: „Eine Abschiebung mitten in der Nacht ist ebenfalls rechtswidrig und äußerst brutal, vor allem gegenüber den Kindern.“ Nachbarn von Familie I. seien Zeugen dramatischer Szenen geworden.

Dagegen erklärt die zuständige Landesdirektion, zitiert von der Deutschen Presse-Agentur, dass der Asylantrag der georgischen Familie abgelehnt worden sei. Das Gleiche gelte für einen am Donnerstag nochmals gestellten Eilantrag beim Verwaltungsgericht. Der Beschluss der Härtefallkommission, sich mit dem Antrag inhaltlich zu befassen, ist laut Landesdirektion erst eingegangen, als der Flieger mit Familie I. bereits abgehoben war. Dass die Kommission sich mit dem Fall der Georgier befassen wolle, habe keine aufschiebende Wirkung auf den Vorgang gehabt. Den Flug abzubrechen, sei daher nicht möglich gewesen.

Von Marko Förster