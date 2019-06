Pirna

Pirnas Wimmelbild ist bis zum 1. Juli im Rathaus zu Gast und kann zu den Öffnungszeiten des Bürgerbüros bestaunt werden. Darauf weist die Stadtverwaltung Pirna hin. Der Cartoon-Künstler Axel Bierwolf schuf eine ganz besondere Marktplatzansicht, die an das historische Canaletto-Bild angelehnt ist. Mit Alltagsszenen, lustigen Gags wird auf dem zwei mal drei Meter großen Wimmelbild auf charmante Art und Weise gezeigt, was Pirna für Familien zu bieten hat.

Mit einem eigenen Infostand wandert das übergroße Wimmelbild im Anschluss weiter durch Pirna. Neben besonderem Infomaterial und kleinen Überraschungen, welche auf die kleinen, aber auch großen Standbesucher warten, gibt es ein sehr besonderes Familiengewinnspiel. Dazu muss eine Gewinnspielkarte ausgefüllt und am Infostand abgegeben werden. Mit etwas Glück wird dann die eigene Familie im Wimmelbild verewigt und findet sich in einer Szene wieder, in der sie gerade von dem berühmten italienischen Künstler Canaletto höchst persönlich gemalt wird. Passend zu Weihnachten gibt es diese finale Fassung dann für alle als Puzzle zu erwerben.

Mehr Infos www.pirna.de/wimmelbild

Von DNN